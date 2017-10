Jô está de volta e Corinthians pode ter estreia na zaga

O atacante Jô está de volta ao time do Corinthians e nesta terça-feira chamou a atenção com um corte de cabelo bem diferente. Recuperado de uma contratura muscular na panturrilha esquerda, ele será titular na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h, no Itaquerão. Outra possível novidade é a presença do volante Warian entre os titulares, atuando improvisado como zagueiro.

O volante de 21 anos tem sido relacionado para vários jogos, mas ainda não atuou pelo time principal, embora já tenha participado algumas vezes dos treinamentos atuando na zaga. Revelado pelo clube, ele pode aproveitar as possíveis ausências de Balbuena, Pablo e Léo Santos para estrear diante do Coritiba.

Pablo não apareceu para treinar no gramado. Segundo o técnico Fábio Carille, foi apenas por precaução, mas ele preferiu não confirmar a presença do defensor. Quanto a Balbuena, ele está com a seleção paraguaia e, caso enfrente a Venezuela nesta terça-feira, dificilmente terá condições de atuar na quarta-feira. Léo Santos se recupera de lesão e é desfalque certo.

As dúvidas na defesa fazem com que o treinador espere para definir o time apenas momentos antes da partida. "Gosto de definir o time na véspera, mas por conta desses detalhes a equipe será definida amanhã (quarta). O Pablo foi precaução apenas. Segundo informações, o Balbuena não inicia jogo hoje (terça) e deve entrar uns cinco ou dez minutos. Caso não participe ou jogue pouco, a porcentagem dele participar do nosso jogo será grande", disse o treinador.

Em relação a Jô, o atacante desfalcou o time na partida contra o Cruzeiro, mas está recuperado. "Ele já treinou domingo, no Itaquerão, ontem (segunda) teve um compromisso pessoal e treinou antes. Hoje (terça) treinou normalmente e vai para o jogo", antecipou Carille.

Durante o treino nesta terça-feira, debaixo de muita chuva, os jogadores participaram de um treino tático, sem goleiros, em que Carille esboçou a equipe com Léo Príncipe, Warian, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Camacho, Maycon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Jadson; Jô.

Desfalques certos são o lateral-direito Fagner, o volante Gabriel e o atacante Romero, todos suspensos. Cássio está com a seleção brasileira e vive situação parecida com a de Balbuena. Caso não entre na partida ou jogue pouco, deve estar em campo na quarta-feira.

