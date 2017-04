Jô confirma fama de 'rei dos clássicos' e Corinthians está na final do Paulistão

Dizer que o Jô marcou um gol em clássico se tornou algo tão comum quanto ver o time alvinegro derrotando o São Paulo em mata-mata. A última vez que ocorreu o inverso, foi em 2000. Com essa sequência, quase que rotineira, O Corinthians empatou por 1 a 1 no rival e vai para a decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, a final dos sonhos para muitos torcedores saudosistas, pois foi há 40 anos, em 1977, que o time corintiano saiu de uma fila de 23 anos sem títulos ao derrotar os pontepretanos naquela histórica decisão.

Jô conseguiu a incrível marca de fazer cinco gols em cinco clássicos. Balançou as redes de São Paulo (três vezes), Palmeiras e Santos. O jogador ainda se envolveu mais uma vez em polêmica. Desta vez, seu gol causou revolta no adversário, por uma suposta irregularidade.

No jogo passado da semifinal, o atacante escapou de receber um cartão e ficar fora da partida na arena graças a Rodrigo Caio, que admitiu ele ter cometido uma infração ao invés do corintiano. Neste domingo, não teve nada de fair play, pelo contrário. Nos minutos finais, com os ânimos aflorados, sobraram pancadas de todos os lados.

Ciente da necessidade de sufocar o adversário e marcar gols, Rogério Ceni escalou o São Paulo bastante ofensivo, com Gilberto, Pratto e Cueva.

O Corinthians, que estreou o novo uniforme neste domingo diante de mais de 43 mil torcedores, cumpriu o prometido por Fábio Carille e marcou a saída de bola do rival, transformando o clássico em um bom jogo, que poderia ter sido ainda melhor, se as equipes tivessem chutado mais ao gol.

O São Paulo, com dois atacantes altos, tinha como única jogada os cruzamentos de Wesley para a área que quase sempre não dava em nada. A equipe quase não chutava ao gol de Cássio. O Corinthians jogava no contra-ataque e foi assim que conseguiu ter mais oportunidades. Romero chegou a acertar um chute na trave, antes do lance mais polêmico da partida.

Romero deu um pisão em Maicon, que ficou caído no gramado enquanto os jogadores do Corinthians tentavam chegar ao ataque. Na sequência do lance, o árbitro deu falta favorável ao time alvinegro, que bateu para a área e Jô, sempre ele, desviou para o gol em posição duvidosa. O auxiliar Alex Ang Ribeiro ficou parado, claramente sem saber se validaria o gol ou não. Enquanto isso, os corintianos comemoravam e os são-paulinos reclamam e muito. Em vão.

A etapa final foi basicamente de um São Paulo desorganizado e disposto a arrumar confusão. Thiago Mendes foi expulso, mas outros poderiam ter tido o mesmo destino. Aos 38, Lucas Pratto ainda conseguiu marcar um gol, que não adiantou de nada. O Corinthians está na final e vai decidir o título em casa, justamente na partida de número 100 do clube na arena.

Ao São Paulo, só resta juntar os cacos após a segunda eliminação em menos de uma semana, após ter caído diante do Cruzeiro na Copa do Brasil, e aproveitar as semanas sem jogos para se reerguer.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 SÃO PAULO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero (Léo Jabá); Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

SÃO PAULO - Renan Ribeiro; Wesley, Rodrigo Caio, Maicon e Junior Tavares (Luiz Araújo); Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Cueva (Thomaz), Lucas Pratto e Gilberto (Chávez). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Jô, aos 46 minutos do primeiro tempo; Lucas Pratto, aos 38 do segundo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Rodriguinho, Guilherme Arana, Thiago Mendes, Léo Jabá, Wesley, Chávez e Jadson.

CARTÃO VERMELHO - Thiago Mendes.

PÚBLICO - 43.008 pagantes.

RENDA - R$ 2.667.936,30.

Local: Estádio do Itaquerão, em São Paulo.

