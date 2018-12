Jesus volta a passar em branco, mas City bate Watford e mantém os 100% no Inglês

O Manchester City segue imbatível no Campeonato Inglês. Líder da competição, a equipe de Pep Guardiola manteve os 100% de aproveitamento e ampliou a distância na ponta da tabela ao derrotar o Watford por 2 a 1 nesta terça-feira, mesmo fora de casa. Gabriel Jesus foi titular, mas passou em branco mais uma vez.

Jesus fez nesta terça sua 12.ª partida pelo City na atual edição do Campeonato Inglês, mas segue sem repetir o sucesso de outros tempos. Com apenas um gol marcado na competição, o brasileiro teve boas chances de balançar as redes diante do Watford, mas falhou nas conclusões.

Mesmo assim, o City venceu pela 13.ª vez em 15 partidas e chegou a 41 pontos, abrindo cinco para o Liverpool, que ainda atua na rodada. No sábado, o time de Manchester viaja para encarar o Chelsea, terceiro colocado. Já o Watford parou nos 20 pontos, em 11.º, e chegou ao quinto jogo seguido sem vitória. Segunda que vem, visita o Everton.

O City começou com tudo nesta terça e só não abriu o placar antes por causa da grande exibição do goleiro Foster. Aos 10, ele impediu o primeiro na bela finalização de Sané. Aos 30, parou Gabriel Jesus, após boa jogada pela esquerda. A resposta do Watford veio no minuto seguinte, e aí foi a vez de Ederson brilhar na tentativa de Doucouré.

Mas o domínio era do City, que abriu o placar aos 39. Mahrez cruzou da direita e Sané entrou sozinho na área para marcar de peito. Embalado, o time visitante marcou o segundo na volta para a etapa final. Gabriel Jesus tabelou pela esquerda com David Silva e cruzou para Mahrez, que finalizou de primeira para a rede.

A vantagem permitiu ao City controlar a posse, esfriar o adversário e criar nos contragolpes. Faltou, então, tranquilidade a Gabriel Jesus. Aos 22, ele teve a chance de cabeça, sozinho na área, mas jogou por cima. Pouco depois, recebeu enfiada perfeita de Mahrez, arrancou com liberdade, mas pegou mal e perdeu.

Só então o Watford reagiu, ganhou o campo de ataque e chegou ao gol de honra aos 39. Deulofeu cruzou da direita, Ederson não conseguiu afastar e Doucouré, aos trancos e barrancos, conseguiu empurrar para a rede. Embalados pela torcida, os donos da casa ainda tentaram o empate, mas pararam na defesa do City.

Nas outras partidas do dia, destaque para o Bournemouth, que segue em alta no Inglês e derrotou o Huddersfield por 2 a 1, indo a 23 pontos, em sexto. O West Ham recebeu o Cardiff e triunfou por 3 a 1, mesmo resultado da vitória do Brighton & Hove Albion sobre o Crystal Palace, em casa.