Jesus marca e City faz 5 a 0 no Watford; Chelsea também goleia no adeus de Terry

O Manchester City não teve qualquer dificuldade para golear o Watford neste domingo, na despedida do Campeonato Inglês. Com Agüero inspirado e gol de Gabriel Jesus, a equipe de Pep Guardiola atropelou o Watford por 5 a 0, mesmo fora de casa, e confirmou a terceira colocação que lhe garante na próxima edição da Liga dos Campeões.

O City entrou em campo praticamente classificado para o torneio europeu, mas a goleada serviu para selar a vaga. A equipe chegou a 78 e estará na fase de grupos da competição. O Watford, por sua vez, encerrou o campeonato com 40 pontos, em 17.º, à beira da zona de rebaixamento.

Para vencer, o City disparou no primeiro tempo e garantiu a goleada em 45 minutos. Logo aos quatro, Kompany marcou o primeiro ao escorar de cabeça uma cobrança de escanteio da esquerda. Aos 22, em rápido contra-ataque, Agüero foi acionado por De Bruyne, arrancou em velocidade e bateu na saída do goleiro.

Estava muito fácil para o City, que marcou mais duas vezes na reta final do primeiro tempo. Aos 35, Sane arrancou pela esquerda e, de frente para o goleiro, tocou para Agüero marcar. Já aos 41, Fernandinho ficou com a posse após bate-rebate próximo à área e finalizou na saída de Gomes.

Faltava o gol de Gabriel Jesus, e ele veio no início do segundo tempo. Aos 13 minutos, o brasileiro recebeu de Agüero na área, dominou tirando do zagueiro e tocou por cima de Gomes. Com o placar definido, o City tirou o pé do acelerador e administrou o resultado sem sustos.

CHELSEA TAMBÉM GOLEIA - Se o City goleou em sua despedida do Inglês, o campeão Chelsea não ficou atrás. A equipe londrina recebeu o lanterna e rebaixado Sunderland e fez valer sua superioridade ao triunfar por 5 a 1. O confronto marcou a despedida de John Terry do clube.

Como era de se esperar, as atenções estavam todas voltadas para o capitão do Chelsea, que iniciou a partida como titular. Aos 26 minutos, número da camisa que usou no clube durante quase 20 anos, o veterano de 36 anos foi substituído, emocionado, sob muitos aplausos da torcida. O jogador ainda não revelou seu futuro e pode até abandonar a carreira.

Apesar da festa, foi o Sunderland que abriu o placar neste domingo, com Manquillo, logo aos dois minutos. Mas já aos sete, Willian aproveitou sobra na área após bate-rebate e finalizou firme para deixar tudo igual.

A virada e a goleada vieram somente no segundo tempo. Aos 15, Hazard deixou sua marcar. Aos 32, foi a vez de Pedro balançar a rede. E nos acréscimos, o jovem Batshuayi mostrou estrela para marcar duas vezes e selar a goleada.

OUTROS RESULTADOS - E o dia era mesmo de placares elásticos, porque o vice-campeão Tottenham também buscou uma vitória maiúscula para se despedir da temporada. Mesmo fora de casa, o time londrino não teve piedade do rebaixado Hull City e venceu por 7 a 1, com mais uma exibição de gala de Harry Kane, que marcou três vezes e terminou a competição como artilheiro.

O Manchester United também se despediu do Inglês com triunfo, mas sem golear. Com a cabeça na decisão da Liga Europa, quarta-feira, diante do Ajax, o time de José Mourinho arrancou no início para confirmar o triunfo sobre o Crystal Palace por 2 a 0, com gols de Harrop e Pogba.

Em outras partidas do Inglês neste domingo, destaque para o atual campeão Leicester, que se despediu com um empate por 1 a 1 com o Bournemouth, em casa. O West Ham visitou o Burnley e fez 2 a 1, mesmo resultado do triunfo do Swansea sobre o West Bromwich. Já o Stoke City visitou o Southampton e venceu por 1 a 0.

Veja Também

Comentários