Jesus é titular e marca, mas City só empata com Middlesbrough no Inglês

A dupla Gabriel Jesus e Sergio Agüero provou ao técnico Pep Guardiola que pode jogar junta no Manchester City. Ambos marcaram no empate em 2 a 2 do time contra o Middlesbrough na casa do adversário, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A igualdade não era esperada pelo City, que perdeu a chance de ultrapassar o Liverpool na tabela.

Com o resultado, o time de Manchester subiu para 66 pontos, deixando para trás o rival United (65), mas apenas empatou na pontuação com o Liverpool (3º colocado), que ainda joga na rodada, na segunda-feira contra o Watford. Por outro lado, o Middlesbrough é somente o penúltimo da tabela, com 28 pontos.

Jesus foi titular neste domingo após um longo período afastado por lesão, e teve grande oportunidade de abrir o placar para o City logo no primeiro minuto da partida. Agüero entrou na área pela esquerda e cruzou rasteiro. O brasileiro se antecipou e desviou, mas a bola correu pela linha do gol e não entrou.

Aos 36, o atacante perdeu mais uma vez a possibilidade de balançar a rede, ao escorar de cabeça um cruzamento da direita do ataque, mas desperdiçou. Porém, pouco mais de um minuto depois, Negredo mostrou que a "lei do ex" não é apenas uma lenda. O ex-jogador do City aproveitou um contra-ataque, iniciado em uma saída de bola errada do rival, para abrir o placar.

No segundo tempo, aos 21 minutos, o árbitro marcou pênalti em jogada em que Sané foi derrubado na área. O lance foi muito contestado pela equipe do Middlesbrough, mas o argentino Agüero marcou o 21º gol na temporada e empatou a partida.

O City teve pouco tempo para comemorar a conquista da igualdade no placar. Aos 32, uma cobrança de falta gerou confusão na área da equipe. Após o bate-rebate, a bola foi parar nos pés de Chambers, que recolocou o time da casa na frente.

O brasileiro Gabriel Jesus, então, apareceu para minimizar o tropelo e empatou a partida novamente, escorando de cabeça um cruzamento de Agüero, aos 39 minutos. O gol animou o City que pressionou muito a equipe local em busca da vitória. O próprio Jesus e Kompany ainda perderiam boas oportunidades, mas o duelo terminou com o placar em 2 a 2.

Na 36ª rodada, o Manchester City joga em casa contra o Crystal Palace, no próximo sábado. Já o Middlesbrough vai a Londres para enfrentar o líder Chelsea, no dia 8 de maio (segunda-feira).

