Jesualdo Ferreira afirma que o Santos está pronto para a estreia no Paulistão

Jesualdo Ferreira tem menos de duas semanas de trabalho no comando do Santos, mas assim mesmo ele considera que esse tempo foi suficiente para deixar a equipe pronta para a sua estreia no clube, na quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Em sua coluna semanal no jornal esportivo português "O Jogo", o experiente treinador reconheceu que ainda precisa de mais algumas semanas de trabalho para deixar a equipe do jeito que ele quer, mas garantiu que o torcedor santista verá um futebol de qualidade na estreia no Paulistão, na Vila Belmiro.

"Ao fim de algumas semanas de trabalho julgo que estamos prontos para esse início. Claro que não estão ainda assimiladas todas as nossas ideias, mas acredito que a equipe dará uma boa resposta. Uma resposta à altura deste imenso clube que é o Santos", escreveu Jesualdo.

A favor de Jesualdo está o fato de ele ter herdado de Jorge Sampaoli uma equipe pronta. Além disso, apenas um titular absoluto da equipe comandada pelo argentino, o zagueiro Gustavo Henrique, deixou o clube após o Campeonato Brasileiro - o goleiro Vanderlei era reserva e o lateral-direito Victor Ferraz ficou muitas vezes no banco durante o torneio nacional. Os dois foram para o Grêmio.

Luan Peres deverá ser o substituto de Gustavo Henrique na defesa. No ataque, Jesualdo tem um problema sério: o venezuelano Soteldo, um dos melhores jogadores da equipe em 2019, foi convocado para defender seu país no Torneio Pré-Olímpico e ficará fora das primeiras rodadas da competição estadual. O recém-contratado Raniel e o paraguaio Derlis González são os principais candidatos a substituir Soteldo. Marinho e Eduardo Sasha deverão ser os outros atacantes titulares do Santos contra o Bragantino.