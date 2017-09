JEJ Curitiba: Três Lagoas ganha segundo bronze consecutivo no basquete

Curitiba (PR) – O time da EM Parque São Carlos, de Três Lagoas, repetiu o bom resultado de 2016 e voltou a conquistar o terceiro lugar no torneio feminino de basquete da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) – etapa 12 a 14 anos. A medalha, 18ª de MS na competição, foi conquistada na manhã dessa quinta-feira (20.9), no ginásio Tancredo Neves, em Pinhais.

A partida contra o Pará começou nervosa, as duas equipes demoraram mais de três minutos para tirar o zero do marcador. Depois, os times se alternaram à frente no placar, mas sem larga vantagem sobre as adversárias.

O jogo ficou em aberto até o último minuto. Então, a sede de revanche contra o time que as derrotou na fase classificatória moveu as garotas de Três Lagoas. Elas partiram para o ataque com o objetivo de tirar a diferença de dois pontos. Kayllane foi a responsável pelos arremessos que puseram MS na frente pela vantagem mínima. Na tentativa de retomar a bola, o Pará fez uma falta em Suellen que acertou um lance livre e decretou números finais à partida: MS 30×28 PA.

Pela segunda vez consecutiva, o time da EM Parque São Carlos ficou com o bronze da segunda divisão. “Foi muito importante. Agradeço ao meu grupo, à minha escola, aos alunos, aos pais, à comunidade e à Fundesporte [Fundação de Desporto e Lazer de MS] pelo apoio. Trabalhamos duro e tivemos a nossa recompensa”, analisou o técnico Ronaldo Costa.

As meninas ficaram emocionadas com a conquista. “Foi ótimo, uma emoção muito grande. Nós ficamos em terceiro lugar e foi ótimo para a gente, muito bom mesmo”, comemorou Camila Ines. “A gente aprendeu várias coisas. Ai não sei nem explicar o que estou sentindo. Foi muito bom ganhar o terceiro lugar”, concordou Ellen.

O bronze foi ganho por Suellen Zorzan, Kamylla Prado, Kayllane Azevedo, Lívia Faustino, Marcielly Ramos, Camila Ines Ramos, Ellen Silva, Geovana Santos e o técnico Ronaldo.

Masculino

Os meninos do Estado também disputaram o bronze da segunda divisão, nessa quinta-feira, no ginásio Tancredo Neves. Apesar do começo de partida avassalador, o time da EM Jardim Ivone, de Ponta Porã, acabou sofrendo a virada e terminou a competição em quarto lugar. O placar final foi MS 48×59 MG.

O JEJ foi disputado em Curitiba, desde o dia 11 de setembro. Mato Grosso do Sul conquistou 19 medalhas: 16 em modalidades individuais e 3 em coletivas. A delegação, chefiada pela Fundesporte, viajou com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte)

