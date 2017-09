JEJ Curitiba: Time masculino de basquete joga pelo bronze

Curitiba (PR) – Os meninos da EM Jardim Ivone, de Ponta Porã, vão disputar o bronze do basquete da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). Na semifinal, jogada na tarde dessa terça-feira (20.9), no ginásio Tancredo Neves, em Pinhais, os garotos não conseguiram passar pela forte equipe de São Paulo.

A força física e a alta estatura fizeram diferença para o time paulista. Os garotos da fronteira com Paraguai tentaram mas não conseguiram superar a defesa de São Paulo. O resultado final foi 84 x 29.

A luta pela medalha de bronze está marcada para a tarde desta quinta-feira (21.9), no ginásio Tancredo Neves. A equipe de Mato Grosso do Sul enfrenta Minas Gerais pelo bronze da segunda divisão.

O Estado ainda disputa o bronze nos torneios femininos de basquete e vôlei e o ouro no torneio feminino de futsal.

A delegação de Mato Grosso do Sul é chefiada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e viaja com apoio do Governo do Estado. Nas modalidades individuais, MS conquistou 16 medalhas. Hoje, o número pode chegar a 20, seis a mais do que em 2016.

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

