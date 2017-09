JEJ Curitiba: Time feminino de vôlei de MS se classifica para semifinais

Curitiba (MS) – A segunda partida das meninas da EE Reynaldo Massi, de Ivinhema, nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) foi um passeio. A equipe sul-mato-grossense atropelou a do Acre, no fim da tarde dessa segunda-feira, no ginásio da APCEF.

Mato Grosso do Sul começou sacando e pressionando as adversárias. Vanessa colocou a bola em jogo 20 vezes seguidas. Ela encaixou bem o saque, fez pontos diretos e em erros de recepção. Nas poucas vezes em que a bola voltou, o time não desperdiçou o contra-ataque. As garotas de MS mantiveram a pressão e fecharam em 25×2.

O segundo set começou mais equilibrado, mas o time de Ivinhema logo se entrosou e abriu vantagem. Novamente, o saque fez diferença para MS. Certeiras no serviço, as meninas do Estado fecharam o set em 25×9 e o jogo em 2×0.

O resultado garantiu a classificação da equipe para a semifinal. Nesta terça, MS enfrenta Sergipe para confirmar o primeiro lugar no grupo.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Mauro Resstel

