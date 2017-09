JEJ Curitiba: MS vence no torneio masculino de handebol e segue vivo no escolar

Curitiba (PR) – A equipe da EM Castelo Branco, de Jardim, que representa Mato Grosso do Sul no handebol dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) venceu a primeira, na tarde dessa segunda-feira (18.9), no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais. Os meninos bateram o Piauí e continuam com chances de classificação para as semifinais.

Os jardinenses jogaram melhor do que na primeira partida e passaram, sem dificuldades, pela equipe piauiense. No fim do primeiro tempo, a diferença já era de quatro gols: MS 10 x6 PI. Na etapa final, o time manteve o ritmo e abriu vantagem. O placar terminou MS 22×12 PI.

A vitória deu fôlego ao time na competição. Para chegar às semifinais, a equipe da Castelo Branco precisa vencer o time de Mato Grosso nesta terça-feira (19.9).

Feminino

As meninas da EM Professor Licurgo de Oliveira Bastos não têm mais chances de classificação no JEJ. Elas sofreram a segunda derrota na tarde de ontem e deram adeus à disputa por medalhas. O placar final foi MS 20×28 SP.

Aline Morais – Fundação de Desposto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Maria Cristina Reipert

