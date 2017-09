MS conquista três bronzes no judô

Mato Grosso do Sul estreou bem nos Jogos Escolares de Juventude (JEJ). Os judocas do Estado abocanharam três medalhas de bronze, na manhã de hoje, no ginásio do Colégio Medianeira, na Capital paranaense.

José Demarco, na categoria meio pesado, foi o primeiro a garantir lugar no pódio. Depois de perder a semifinal para o judoca do Rio de Janeiro, numa decisão polêmica da arbitragem, o garoto voltou ao tatame determinado a ganhar a medalha.

O fato de estar lutando contra o judoca da casa não intimidou José que, depois de estar perdendo, empatou o confronto e assegurou o terceiro lugar no golden score. “Foi muito difícil, mas eu consegui me superar”, disse o judoca.

A segunda a conquistar a medalha de bronze foi Lis Rosendo, na categoria meio pesado. A atleta perdeu uma luta e chegou à decisão de terceiro lugar pela repescagem. O confronto foi com a judoca do Espírito Santo. Focada, Lis lutou com paciência e depois de quatro minutos de tempo extra aplicou o golpe que lhe rendeu o lugar no pódio. “É um sentimento muito bom quando você ganha, principalmente nos jogos escolares. Foi muito difícil, mas foi bom”, contou.

Fantine Medeiros ganhou o terceiro bronze, na categoria pesado. A judoca que havia perdido a semifinal para a atleta do Rio de Janeiro não deixou a chance de pó dio escapar. Melhor que a lutadora do Rio Grande do Norte, durante todo o confronto, Fantine venceu por ippon. Emocionada, agradeceu .”Eu não tenho palavras para explicar. Foi muito difícil. É um orgulho representar minha escola, meu Estado. É um orgulho para meus pais. Estou muito feliz”.

As competições seguem também no atletismo, badminton, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, xadrez.

Veja Também

Comentários