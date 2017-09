JEJ Curitiba: MS classifica quatro equipes para as semifinais

Curitiba (PR) – As equipes femininas de basquete, futsal e vôlei e a masculina de basquete de Mato Grosso do Sul continuam na briga por um lugar no pódio dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). Metade da delegação chefiada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) esporte segue na disputa por medalhas que podem chegar a 20, no total.

As meninas do vôlei conquistaram a terceira vitória e garantiram o primeiro lugar do grupo C. Elas não tiveram dificuldades para vencer o time de Sergipe por 2×0, com parciais de 25×11 e 25×20. O resultado coloca a equipe da EE Reynaldo Massi, de Ivinhema, entre as quatro melhores da divisão. A briga por um lugar na final é na manhã desta quarta-feira (20.9), contra o Maranhão, no ginásio do SEET.

No futsal, o time da EE Presidente Vargas, de Dourados, disputou com Roraima o primeiro lugar no grupo e a classificação direta para as semifinais. Depois de estarem perdendo por 2×0, as garotas viraram o jogo em 4×2. Porém, nos últimos sete minutos de jogo, acabaram permitindo que as adversárias retomassem o controle no marcador. A derrota por 5×4 quase significou a desclassificação.

Apenas o melhor segundo colocado das três chaves continuava na luta por medalhas. Graças ao bom desempenho na partida de estreia, a equipe de MS conseguiu ser a primeira no critério de desempate. Nesta quarta-feira, o time enfrenta Sergipe, no ginásio da ASPP para buscar um lugar na decisão do ouro da terceira divisão.

No basquete, as duas equipes de Mato Grosso do Sul asseguraram vaga nas semifinais da segundo divisão. No feminino, as garotas da EM Parque São Carlos, de Três Lagoas, conheceram a derrota no JEJ. Na disputa pelo primeiro lugar do grupo B, elas perderam para o Pará por 25×34. O segundo lugar colocou o time de MS frente ao Espírito Santo, na semifinal, no ginásio do Círculo Militar.

No masculino, o time da EM Jardim Ivone, de Ponta Porã, jogou pelo segundo lugar do grupo A contra a equipe do Rio Grande do Norte. Os garotos da fronteira não deram chances para os adversários. Dominaram o jogo, marcaram bem, fizeram arremessos certeiros e ganharam com larga vantagem. Placar final: MS 67×35 RN. A disputa pela vaga na semifinal é contra São Paulo, no ginásio Tancredo Neves.

“Estamos buscando essa vaga desde segunda-feira. Queríamos ficar em primeiro no grupo, mas acabamos perdendo por dois pontos. Agora confirmamos a vaga e hoje vamos continuar jogando bem para tentar ganhar a medalha”, disse o técnico Hugo da Costa. Os atletas também estão determinados a chegar ao pódio. “Estamos treinando muito desde os Jems [Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul]. A gente está jogando melhor e hoje é continuar jogando bem para poder ganhar e chegar à final”, disse Elias.

Despedidas

As outras quatro equipes do Estado deram adeus ao JEJ. No feminino, as meninas do EM Professor Licurgo de Oliveira Bastos se despediram no handebol com vitória sobre as donas-da-casa, na prorrogação, por 30×27, no Sesc de São José dos Pinhais. As garotas que tinham vencido o torneio da segunda divisão em 2016, fizeram jogos difíceis na elite do esporte e deixaram a competição na fase de grupos.

O time masculino de handebol, da EM Castelo Branco, de Jardim, também disputou a primeira divisão e não chegou às semifinais. Os garotos tiveram uma estreia nervosa, recuperam-se na segunda partida, mas a derrota de terça-feira (19.9) para o time de Mato Grosso por 14×18 fez a classificação escapar.

No vôlei, a eliminação foi nos detalhes. Os meninos da EE João Brembatti Calvoso, de Ponta Porã, perderam na estreia para o Maranhão por 2×1. Segunda-feira bateram o Distrito Federal pelo mesmo placar. A vitória nessa terça-feira por 2×0 colocava o time entre os quatro melhores da segunda divisão. Porém, o nervosismo do time levou à derrota no primeiro set e mesmo com a virada e a vitória por 2×1, MS ficou de fora no critério de desempate.

No futsal, os garotos da Colégio Raul Sans de Matos/Funlec encerraram a participação no JEJ sem vitórias.

Os jogos acabam nesta quinta-feira (21.9). Os semifinalistas chegam a Mato Grosso do Sul no dia seguinte. A delegação participa com apoio do Governo do Estado.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Mauro Resstel

