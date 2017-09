JEJ Curitiba: Meninas do futsal disputam ouro nesta quinta-feira

Curitiba (PR) – O time feminino da EE Presidente Vargas de Dourados que representa Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) está na final da terceira divisão. A vaga foi garantida nessa quarta-feira (20.9), no ginásio da ASPP.

A equipe sul-mato-grossense levou um susto logo no início da partida. Aos 19 segundos, o time de Sergipe abriu o marcador. Mais concentradas, as douradenses empataram, dois minutos depois, com gol de Geovana. A partir daí só deu Mato Grosso do Sul. Geovana balançou as redes novamente aos sete e aos 11 minutos, decretando a virada.

Na etapa final, o time de MS continuou firme e ampliou a vantagem. Aos sete, Brenda aproveitou cruzamento e fez o quarto. O time, então, optou por se defender e fazer o cronômetro zerar. Sergipe ainda diminuiu aos nove, mas a vitória foi das garotas do Estado: MS 4×2 SE.

A vitória garantiu a Mato Grosso do Sul a 17ª medalha na competição e o lugar na final para enfrentar o Ceará. A partida decisiva está marcada para às 11h, desta quinta-feira (21.9),no ginásio da ASPP.

Bronze

As meninas de MS ainda disputam dois bronzes no JEJ: no basquete e no vôlei.

A equipe da EM Parque São Carlos, de Três Lagoas, jogou a semifinal, nessa quarta-feira, contra o time do Espírito Santo. Nervosas, as garotas não conseguiram superar as adversárias e acabaram perdendo por 36 x 18. Hoje (21.9) elas disputam o terceiro lugar contra o perdedor do confronto entre Pará e Paraíba.

O time da EE Reynaldo Massi, de Ivinhema, também luta pelo bronze. As meninas não repetiram os bons resultados da fase classificatória. O jogo contra o Maranhão foi duro e decidido em quatro sets. Depois de estarem perdendo por 2 x 0, as garotas de MS ensaiaram uma reação, ganharam o terceiro set e tiveram a chance de empatar a partida, mas no fim, as adversárias viraram e fecharam o jogo em 3×1.

O sonho da medalha continua nesta quinta-feira (21.9). As garotas de Ivinhema enfrentam o perdedor do confronto entre Goiás e Alagoas, pelo bronze da terceira divisão. A partida começou às 9h, no SEET.

O último time de Mato Grosso do Sul nas semifinais joga no fim da tarde de hoje, no ginásio Tancredo Neves. Os meninos do basquete da Escola Jardim Ivone de Ponta Porã enfrentam São Paulo por uma vaga na grande decisão do basquete da segunda divisão.

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul

Veja Também

Comentários