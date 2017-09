JEJ Curitiba: Meninas de Dourados são campeãs no futsal

Curitiba (PR) – Mato Grosso do Sul conquistou sua 19ª medalha nos Jogos Escolares da Juventude, etapa 12 a 14 anos, no fim da manhã dessa quinta-feira (20.9), no ginásio da Associação dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP), em Curitiba. As meninas da EE Presidente Vargas, de Dourados, ficaram com o ouro no futsal da terceira divisão.

O time de Mato Grosso do Sul enfrentou o Ceará. Durante o primeiro tempo, as garotas do Estado respeitaram bastante o adversário que se classificou com uma goleada na semifinal. A equipe priorizou a defesa e a partida chegou à metade, empatada em 0x0.

No intervalo, a orientação inicial do técnico Daniel Tomiati foi para as garotas jogarem por uma bola. A ideia era que elas fizessem um gol e segurassem o ataque cearense na defesa. Disciplinadas, as douradenses balançaram a rede aos cinco minutos. Geovana aproveitou a sobra da defesa e acertou o ângulo esquerdo da goleira do Ceará.

A vantagem no placar deixou as meninas ainda mais à vontade para jogar no contra-ataque. A marcação precisa impediu que as adversárias chegassem ao gol de Bianca tocando a bola. Nos poucos chutes, a goleira foi eficiente nas defesas e ágil para colocar as colegas em condições de furar a meta cearense.

Aos oito minutos, Geovana roubou a bola na defesa, partiu pela esquerda e bateu firme e rasteiro no canto direito da goleira adversária. Segundo gol da Escola Presidente Vargas no jogo.

A pouco mais de um minuto do fim, a craque do jogo Geovana cobrou forte uma falta, pela esquerda, ainda no campo de defesa. A goleira espalmou e Brenda, bem posicionada no meio da área, estufou a rede, marcando o gol do título sul-mato-grossense. Fim de jogo: MS 3×0 CE.

“Foi muito bom. Nosso primeiro ano, nossa primeira vez e já ganhamos. Objetivo mais que alcançado”, disse Brenda. “Nós conhecemos várias pessoas. Muita coisa boa aconteceu. Foi muito bom jogar e ganhar melhor ainda”, completou Ayde.

Geovana concorda com as colegas. “Estou muito feliz por estar aqui e termos conquistado essa vitória. A gente lutou muito para chegar até aqui e agora é so comemorar”.

A medalhista Maria resumiu: “nosso objetivo era ganhar mesmo. Todo mundo lutou e com muito esforço e muito treino a gente conseguiu e está com o ouro”.

O técnico Daniel atribuiu o sucesso ao esforço do time. “Elas mereceram, abriram mão de muita coisa para estarem aqui. Foi suado, foi brigado, tivemos uma derrota, mas sempre levantamos a cabeça e confiando uma na outra, elas conseguiram. Objetivo mais do que alcançado”.

Formaram o time campeão da Escola Presidente Vargas: Ayde Matsuzaki, Bianca Rigon, Brenda Matsuzaki, Chadia Mourad, Geovana Pereira, Gleicy Miranda, Kaelaine Nascimento, Larissa Arrigo, Maria Araújo e o técnico Daniel.

O resultado já garante um time do Estado na fase nacional de 2018. O formato da competição passa a ter uma fase regional, reduzindo o número de participantes do JEJ para 12 equipes: a sede, o campeão e o vice das três regionais, o campeão, o vice e o terceiro da primeira divisão e os campeões da segunda e da terceira divisão, caso das meninas de MS no futsal.

As meninas de Mato Grosso do Sul ainda conquistaram dois bronzes: no basquete da segunda divisão e no vôlei da terceira. Os meninos da Escola Jardim Ivone de Ponta Porã terminaram em quarto lugar no basquete da segunda divisão.

No total MS conquistou no JEJ, que foi disputado desde o dia 11, em Curitiba, 19 medalhas: 16 nas modalidades individuais e três nas coletivas. O número supera em cinco pódios, o resultado de 2016. A delegação, chefiada pela Fundesporte, viajou com apoio do Governo do Estado.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Mauro Resstel

