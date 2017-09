Ana Cláudia Pina e Écio Neto são os donos das medalhas de bronze conquistadas por Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira (14.9). Os judocas alcançaram o terceiro lugar dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), no Colégio Medianeira, na capital paranaense.

A judoca, na categoria meio leve, mostrou força na luta de solo e dominou o confronto com a atleta de São Paulo. Ana Cláudia evitou os golpes da adversária e, numa imobilização quase chegou ao ippon. Os pontos conquistados foram suficientes para que ela controlasse os últimos 30 segundos de luta e ficasse com a medalha.

“Foi muito difícil. Eu lutei contra a campeã brasileira que já tem mais experiência que eu, mas consegui fazer a pontuação e ganhar” contou, exausta após uma manhã de combates.

Depois foi a vez de Écio garantir seu lugar no pódio. O garoto enfrentou o judoca de São Paulo e não deu chances para o adversário. Começou pontuando e pressionou o paulista que tentou reagir, mas parou na defesa do sul-mato-grossense. Concentrado, Écio aplicou o golpe perfeito e venceu por ippon.

“Estou me sentindo muito bem, porque essa medalha dá uma moral. Foi muito acirrado, mas no fim eu conseguir jogar”, disse.

Com as conquistas, Mato Grosso do Sul soma seis medalhas nos Jogos Escolares da Juventude: uma prata e cinco bronzes, todos conquistados no judô. A delegação de Mato Grosso do Sul no JEJ é chefiada pela Fundesporte, responsável pelas seletivas estaduais: os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems).

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

