JEJ Curitiba: Ivinhema é bronze no vôlei

Curitiba (PR) – As meninas da EE Reynaldo Massi, de Ivinhema, ficaram com o terceiro lugar no vôlei da terceira divisão dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). Foi a 17ª medalha do Estado na competição. Elas disputaram o bronze contra o time de Alagoas, na manhã dessa quinta-feira, no ginásio da Secretaria de Estado de Esporte e Turismo (SEET).

As duas equipes já tinham se enfrentado na fase classificatória e MS levado a melhor. O time da EE Reynaldo Massi, novamente não deu chances às adversárias. Concentradas e eficientes nos saques abriram vantagem no marcador e fecharam o jogo em 37 minutos. As parciais da vitória por 2×0 foram 25/17 e 25/10.

“É muita alegria para a gente. É um sonho estar aqui. Para nós só vir já foi uma vitória e ganhar no brasileiro é uma sensação inexplicável”, disse a capitã da equipe Tainara.

“É uma emoção muito grande. A sensação é de dever cumprido. As meninas representaram bem Mato Grosso do Sul. Lutaram até o fim, foram guerreiras como nosso povo é. Podem ter certeza de que elas fizeram o melhor”, completou o Técnico Alcemir dos Santos.

Formaram a equipe: Aline Oliveira, Ana Santos, Isabela Fonseca, Jenifer Bortot, Jeniffer Araújo, Júlia Silva, Maria Pagnocelli, Núbia Silva, Tainara Marques, Vanessa Silveira e o técnico Alcemir.

O bronze das garotas de Ivinhema foi a primeira das três medalhas conquistadas por MS nas modalidades coletivas. O Estado ainda foi ouro com as meninas de Dourados no futsal e bronze com as de Três Lagoas no basquete.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Mauro Resstel

