JEJ Curitiba 2017: MS termina individuais de judô com nove medalhas

Curitiba (PR) – O judô de Mato Grosso do Sul confirmou o favoritismo e faturou nove medalhas nas categorias individuais dos Jogos Escolares da Juventude. As últimas foram ganhas na nessa quinta-feira (14.9): um ouro, uma prata e um bronze.

Ricardo Filho conquistou o ouro na categoria ligeiro ao derrotar o catarinense no golden score e garantiu a 11ª medalha do Estado na competição. Pouco antes, Silveni Santos ficou com a prata, também no ponto de ouro. Depois de estar perdendo o confronto por dois pontos, ela empatou o marcador a poucos segundos do fim. No desempate, a pernambucana levou a melhor.

O resultado foi considerado bom pela estreante que comemorou a 10ª conquista de MS no JEJ. “Foi bem difícil, mas foi bom. Ano que vem vou voltar e ganhar o ouro”, prometeu.

João Pedro Andrade abocanhou a nona medalha. O representante de MS ficou com o bronze na categoria superligeiro. Ao derrotar o atleta do Rio Grande do Sul, com um golpe perfeito que lhe rendeu um ippon, ele correu para o técnico Marcelo Matos e agradeceu.

“Estava sonhado com isso desde que cheguei aqui. Nada como uma vitória como esta. Agradeço ao meu sensei e aos meus pais que me incentivaram”, disse entre lágrimas.

Com as três vitórias do judô, MS tem 11 medalhas no JEJ: um ouro, duas pratas e oito bronzes. As 12 conquistas de 2016 devem ser superadas nesta sexta-feira (15.9). No judô há duas medalhas em jogo nas disputas por equipes.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul

