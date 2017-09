JEJ Curitiba 2017: Meninas do basquete se classificam para semifinal

Curitiba (PR) – O time feminino de Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) é o primeiro do Estado a garantir presença na fase semifinal. As meninas da Escola Parque São Carlos, de Três Lagoas, venceram a segunda partida, na manhã dessa segunda-feira (18.9), na quadra do Colégio Militar de Curitiba.

No início, a equipe estava nervosa e desperdiçou muitos arremessos. No segundo período, chegou a ficar atrás no placar por 8×2 para o Rio Grande do Norte quando tomou conta da partida e chegou à metade do jogo vencendo por 11×10.

No terceiro período, a defesa funcionou ainda melhor e MS abriu vantagem de cinco pontos. Determinadas, as meninas de Três Lagoas, comandadas pelo técnico Ronaldo, mantiveram-se firmes na defesa, aproveitaram alguns contra-ataques e venceram por 27×21.

O resultado classifica e coloca as meninas frente ao Pará, nesta terça-feira (19.9) para definir o primeiro lugar do grupo.

Masculino

Os meninos da EM Jardim Ivone, de Ponta Porã, fizeram um jogo duro contra Santa Catarina. As duas equipes vinham de vitória na estreia e brigavam pela liderança da chave. Os dois primeiros períodos foram equilibrados. No terceiro, Santa Catarina abriu oito pontos de vantagem. No último, MS se recuperou e quase levou a partida para a prorrogação, mas não houve tempo. Fim de jogo: MS 48×50 SC.

O placar adiou a classificação para a semifinal. Para ficar com a vaga, os garotos de Ponta Porã precisam vencer a equipe do Rio Grande do Norte hoje.

