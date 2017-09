JEJ Curitiba 2017: Garotos do vôlei se recuperam na competição

Curitiba (PR) – O time masculino de vôlei da EE João Brembatti Calvoso, de Ponta Porã, conquistou sua primeira vitória nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), na manhã dessa segunda-feira (18.9), no ginásio do SEET. Os meninos derrotaram a equipe do Distrito Federal, de virada.

Mato Grosso do Sul começou melhor e teve seis chances de fechar o primeiro set, mas permitiu que os adversários tomassem a dianteira no marcador e vencessem por 26×24. O segundo set começou equilibrado e Ponta Porã chegou a estar atrás no placar quando o time começou a render mais. Com saques precisos e defesa melhor postada para proporcionar contra-ataques, o time do Estado virou o marcador e fechou com boa vantagem.

O set desempate começou equilibrado, mas o time do Distrito Federal encaixou três ataques e abriu 6×3. Depois de um pedido de tempo, o técnico Ademir Oliveira acertou a equipe que sacou melhor, quebrou o passe adversário, defendeu bem, encaixou o bloqueio e marcou nove pontos seguidos. Batida, a equipe adversária ainda tentou resistir, mas foi superada pelos meninos de Ponta Porã. Fim de jogo MS 2×1 DF.

A boa recuperação manteve o time do Estado vivo no JEJ. Com uma vitória e uma derrota, os meninos precisam vencer o Espírito Santo para tentar a classificação.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

