JEJ: Abertura reúne medalhistas olímpicos e destaques internacionais

Curitiba (PR) – Os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), etapa 12 a 14 anos, começaram, oficialmente, na noite desta terça-feira (12.9), no ginásio do Círculo Militar do Paraná. Mato Grosso do Sul foi representado por 11 atletas no desfile de abertura que reuniu as delegações, atletas olímpicos, destaques internacionais e autoridades.

Parte dos mais de quatro mil atletas de aproximadamente 1300 escolas acompanharam a cerimônia que incluiu apresentação cultural de dança e ginástica rítmica, juramento dos atletas e dos árbitros e acendimento da pira olímpica. Atletas olímpicos como Thiago Camilo e Fabiana Muerer e destaques como Etiene Medeiros revezaram a tocha até que Emanuel acendeu a pira.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebeu os atletas e agradeceu ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) pela oportunidade e desejou boa competição aos estudantes, antes de declarar os jogos abertos. O Secretário Nacional de Esportes de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes, Rogério Sampaio, conversou com os atletas e os estimulou a continuarem se dedicando aos treinamentos e ao esporte. Ele contou que disputou a competição escolar oito anos antes de conquistar a medalha dourada olímpica e afirmou que o sucesso chega para quem se esforça.

A noite terminou com música e muitas fotos com os embaixadores dos jogos e com o mascote do Time Brasil, a onça pintada Ginga.

As competições começam na manhã desta quarta-feira (13.9). Mato Grosso do Sul compete nas nove modalidades individuais: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa e xadrez.

A equipe de Mato Grosso do Sul participa com apoio do Governo do Estado. A delegação é chefiada pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), responsável pela seletiva: os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul.

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

