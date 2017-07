Jefferson será poupado pelo Botafogo no jogo contra o São Paulo

O técnico Jair Ventura decidiu poupar o goleiro Jefferson, que tem um edema na coxa esquerda, na partida deste sábado do Botafogo contra o São Paulo, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Engenhão. O paraguaio Gatito Fernández, que desfalcou a equipe desde que sofreu um corte no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Nacional, no Uruguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no início do mês, será o substituto.

Para derrotar o São Paulo, o técnico Jair Ventura, que comandou um treino na tarde desta sexta-feira, deverá colocar em campo a seguinte formação: Gatito Fernández, Emerson, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Paulo e Marcos Vinícius; Rodrigo Pimpão e Roger.

O meio-campista João Paulo descartou que o Botafogo seja favorito na partida devido à má fase da equipe paulista na competição - o time está na zona de rebaixamento. O jogador do time alvinegro enfatizou as qualidades do adversário e lembrou que o São Paulo tem dado sinais de recuperação.

"Na minha maneira de ver, o São Paulo é uma equipe qualificada, mas não encontrou uma forma de jogar. É uma equipe de tradição e a gente respeita bastante. É um campeonato muito nivelado. É fundamental vencer em casa, vamos enfrentar um adversário que se qualificou muito durante a semana".

