Jean sofre lesão e desfalca o Palmeiras por pelo menos duas semanas

Além dos jogadores que estão com as seleções nacionais, o Palmeiras terá mais um importante desfalque para os próximos jogos. O lateral-direito Jean recebeu um pisão no clássico com o Santos e foi constatada uma pequena fissura no pé direito, que o deixará fora das próximas partidas.

Segundo a assessoria do clube, o lateral passará por novos exames daqui duas semanas para acompanhar a evolução da lesão. Assim, ele é desfalque certo dos jogos contra Mirassol, Audax, Ponte Preta e do primeiro jogo das quartas de final do Paulista, caso o Palmeiras avance.

Ele pode retornar na segunda partida das quartas de final ou na partida contra o Peñarol, no dia 12 de abril, no Allianz Parque. Jean atuou em todos os jogos do Palmeiras na temporada.

O técnico Eduardo Baptista já tinha perdido Yerry Mina, Miguel Borja, Alejandro Guerra e Dudu, todos com suas seleções nacionais que disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo nesta e na próxima semana. Eles não enfrentarão o Mirassol, nesta quarta-feira, e o Audax, sábado, ambos jogos no Allianz Parque.

