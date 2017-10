Jean fica fora de último treino do Palmeiras antes do duelo contra o Bahia

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira a preparação para o duelo contra o Bahia, na quinta, no estádio do Pacaembu, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Jean, que vem sendo testado pelo técnico Cuca na lateral direita do time, não participou do treino no gramado da Academia de Futebol com os titulares.

O jogador fez trabalhos de fortalecimento muscular e é opção de Cuca para a vaga de Mayke, suspenso. Numa eventual escalação sem Jean, Cuca teria como opções Fabiano, Maílton e Tchê Tchê, improvisado. Edu Dracena e Egídio, que cumprirão suspensão, voltam. Além Mayke, Luan também desfalca o time alviverde por causa do terceiro cartão amarelo.

No treino desta quarta, com portões fechados na maior parte do tempo, Cuca comandou ensaios de jogadas de bola aérea. Quando a imprensa teve acesso ao centro de treinamento palmeirense, os atletas faziam um rachão.

Uma possível escalação do Palmeiras para o jogo no Pacaembu tem: Fernando Prass; Jean (Fabiano), Edu Dracena, Juninho e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Willian e Deyverson. Bruno Henrique é opção no lugar de Thiago Santos.

O Palmeiras foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que tem um jogo a mais, na tabela do Brasileirão, e agora está na quinta posição, com 43 pontos. Mais de 16 mil ingressos já foram vendidos para o jogo no Pacaembu.

