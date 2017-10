Jean e Guerra treinam e devem voltar na quinta-feira ao Palmeiras

O Palmeiras terá o retorno de vários jogadores na próxima partida, quinta-feira, diante da Ponte Preta, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte à vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 1, pelo menos três atletas foram ao gramado da Academia de Futebol recuperados de lesão.

O atacante Keno, destaque da partida de Goiânia com três assistências, não teve lesão diagnosticada na coxa esquerda - o atacante sentiu dores no local após o terceiro passe para gol e acabou substituído. O problema era apenas cãibra.

O volante Jean, desfalque nas últimas duas partidas devido a um desgaste muscular, participou da primeira parte do treinamento e realizou exercícios complementares na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira.

O zagueiro Mina trabalhou com o grupo pela primeira vez após se recuperar de cirurgia no pé esquerdo. A lesão foi sofrida no dia 9 de agosto, quando sofreu uma fratura durante o confronto com o Barcelona de Guayaquil-EQU, que eliminou o Palmeiras da Libertadores.

O meia Alejandro Guerra retornou às atividades após pedir dispensa da viagem a Goiânia para resolver problemas particulares. Dos três que retornaram, o venezuelano tem mais chances de ser relacionado para o jogo no Pacaembu.