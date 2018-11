Jardine esboça time titular do São Paulo em treino sem Jucilei

O técnico André Jardine esboçou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o time do São Paulo que deve ser o titular na partida contra a Chapecoense, domingo, na Arena Condá, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. A equipe foi formada por Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Liziero e Nenê; Helinho, Diego Souza e Everton.

O volante Jucilei, que vinha sendo titular, foi barrado. Antes da prática terminar, o treinador conversou em particular com o atleta. Hudson, recuperado de fadiga muscular, ganhou a vaga do volante.

Arboleda, que ficou fora do treino de quarta devido a uma gripe, treinou normalmente. Reinaldo, suspenso, treinou no campo. Edimar assumiu a lateral esquerda na maior parte do treino, mas o garoto Caíque também foi testado. Carneiro, em recuperação de lesão, fez fisioterapia no gramado, enquanto Tréllez, com entorse no tornozelo, ficou no departamento médico.

Jardine comandou um treino tático, cobrando muito empenho dos atletas na hora de defender e pedindo que a transição ofensiva ocorresse de maneira organizada, com trocas de passes.

Parte do grupo vai realizar exames cardíacos no Hospital do Coração, em São Paulo, nesta tarde. O clube antecipou estes testes, normalmente realizados em janeiro, para ter mais dias de preparação na pré-temporada. Os outros atletas foram examinados na quarta.

O São Paulo joga contra a Chapecoense fora de casa no domingo, às 17h. O time paulista busca a vaga no G-4, que lhe colocaria direto na fase de grupos, em vez de ter que disputar a pré-Libertadores. Para alcançar o objetivo, precisa ganhar e torcer para que o Grêmio não derrote o Corinthians em Porto Alegre, ou empatar e torcer por derrota do time gaúcho.