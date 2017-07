Jardim recebe cerca de 600 atletas para os Jojums

Os melhores alunos-atletas de basquete e vôlei do Estado, com idade entre 15 e 17 anos, participam, em Jardim, de 1º a 7 de agosto, dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Cinquenta e seis equipes de 25 municípios estão na disputa que vale vaga para representar MS na etapa nacional da categoria: os Jogos Escolares da Juventude.

Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Inocência, Maracaju, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia, Três Lagoas e Jardim se preparam para a competição.

No basquete, sete equipes femininas brigam pelo título. Campo Grande, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. As campeãs da Escola Raul Sans de Matos/ Funlec, da Capital, terceiras colocadas da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude, em 2016, estão de volta com a meta de conquistar o bi.

No masculino, são 14 times: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Campo Grande, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas. Assim como as colegas de escola, o time masculino da Escola Raul Sans de Matos/ Funlec também busca o bicampeonato. Os garotos que terminaram a segunda divisão do nacional em quarto querem retornar à competição. Para isso terão que passar por adversários fortes como a equipe de Ponta Porã, vice-campeã que joga para recuperar o título.

O vôlei reúne 35 equipes. No feminino são 16 em busca do ouro: Amambai, Aquidauana, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Inocência, Nioaque, Ponta Porã, Três Lagoas e Jardim. As campeãs do Calvoso de Ponta Porã jogam pelo bi, mas não terão caminho fácil. Chapadão do Sul, vice em 2016 e campeão estadual e brasileiro da terceira divisão em 2015, entra em quadra para tentar reaver o primeiro lugar.

No masculino, os times de Amambai, Anastácio, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Inocência, Maracaju, Nova Andradina, Sidrolândia, Três Lagoas e Jardim jogam para quebrar a hegemonia do Calvoso, de Ponta Porã.

A abertura está marcada para as 19h30 do dia 1º de agosto, no ginásio municipal, Ticão. Os jogos começam na quarta-feira (2). No basquete a disputa é nas escolas municipais Castelo Branco e Rufina Caldas. As partidas de vôlei são no Ticão e na Escola Major Alberto Rodrigues da Costa.

Os Jojums são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte. A etapa basquete e vôlei conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Jardim.

