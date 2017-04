Jaraguari sedia 2ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

A entrada é de graça. A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul aconteceu no dia 12 de março, na cidade de Maracaju / Divulgação

A cidade de Jaraguari sedia neste fim de semana a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul. As disputas acontecem no Estádio Candorsão. A direção da prova estima um público superior a três mil pessoas. Os treinos acontecem no sábado, das 14 horas às 17h, e no domingo, das 9h às 11h. Já as provas serão realizadas das 12h30 às 17h.

É esperada a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, cerca de 90 pilotos vão disputar nas categorias Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, Mx5, Mx Nacional, Mx Junior, Mx Iniciante, 50 cc e 65 cc. “A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. São competidores capacitados. Muitos deles já foram campeões em suas modalidades”, disse o presidente.

Ainda conforme André Azambuja, já estão confirmadas no calendário deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul corridas nas cidades de Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul e Campo Grande. “Estamos acertando os últimos detalhes para confirmar disputas em mais dois municípios. Já estamos na fase final de conversação com os prefeitos”, disse o presidente.

A entrada é de graça. A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul aconteceu no dia 12 de março, na cidade de Maracaju, no Motódromo Osmar Ferreira.

Veja Também

Comentários