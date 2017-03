Japão e Irã vencem e ficam mais perto da vaga na Copa; Austrália reage

As seleções do Japão e do Irã deram nesta terça-feira mais um passo rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Os dois times venceram seus jogos e mantiveram a liderança nos dois grupos das Eliminatórias da Ásia. A Austrália, em situação complicada, voltou a vencer e ainda sonha com a vaga.

Jogando em casa, na capital Teerã, a seleção iraniana derrotou a China por 1 a 0, com gol de Mehdi Taremi, no primeiro minuto do segundo tempo. O resultado marcou a primeira derrota do técnico Marcello Lippi à frente da China em um jogo oficial. O revés, contudo, pode custar caro ao time chinês, que agora tem chances remotas de classificação.

Com apenas cinco pontos, a China ocupa a quinta colocação do Grupo A, faltando ainda três rodadas para o fim desta fase das Eliminatórias da Ásia. Somente os dois primeiros de cada um dos dois grupos garantem vaga direta no Mundial. Os dois terceiros colocados disputam um playoff que dá lugar na repescagem, contra uma seleção da Concacaf. Já o Irã lidera com folga o Grupo A, com 17 pontos e a vaga praticamente assegurada na Rússia.

Pela mesma chave, a Coreia do Sul derrotou a Síria por 1 a 0, enquanto o Usbequistão bateu o Catar pelo mesmo placar. O time sul-coreano ocupa o segundo lugar do grupo, com 13 pontos. O Usbequistão vem logo atrás, com 12. E a Síria ocupa o quarto lugar, com oito pontos.

No Grupo B, o Japão goleou a Tailândia por 4 a 0. O resultado acabou com as chances de classificação da equipe tailandesa, sexta e última colocada da chave, com apenas um ponto. Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Yuya Kubo e Maya Yoshida marcaram os gols da partida disputada em Saitama.

Em situação ameaçadora, a Austrália encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória nesta terça ao superar os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, em Sydney. Jackson Irvine e Matthew Leckie marcaram os gols da partida que deixa os australianos na terceira colocação, com 13 pontos.

A Arábia Saudita tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate e ainda não jogou nesta rodada. Nesta terça, o time saudita vai encarar o Iraque, em casa. A Austrália, portanto, precisa ao menos sustentar o terceiro lugar nas últimas três rodadas das Eliminatórias para avançar aos playoffs e sonhar com a repescagem, mantendo as chances de entrar na Copa do Mundo.

ELIMINATÓRIAS DA OCEANIA - Nesta terça-feira, a Nova Zelândia se garantiu na fase final das Eliminatórias da Oceania, ao vencer por 2 a 0 a frágil seleção de Fiji. Com o triunfo, o time neozelandês avança ao playoff final, que consistirá em um duelo de ida e volta contra o vencedor do outro grupo da competição. O futuro vencedor deste confronto vai disputar a vaga na Copa em uma repescagem contra o quinto colocado da América do Sul.

A Nova Zelândia soma agora 10 pontos, contra apenas um da Nova Caledônia e zero de Fiji. Primeiro colocado do Grupo A, o time agora aguarda o resultado do Grupo B, que será definido nesta terça, no confronto entre Taiti e Papua Nova Guiné. O Taiti só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar da chave e confirmar o confronto com a Nova Zelândia.

