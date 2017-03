Jankovic e Safarova vencem na estreia em Indian Wells; Makarova é eliminada

A quinta-feira de disputa da chave principal feminina de Indian Wells teve como destaque vitórias de duas veteranas do circuito. A sérvia Jelena Jankovic teve dificuldades, mas derrotou a norte-americana Irina Falconi. Já a checa Lucie Safarova teve bem mais facilidade para eliminar a espanhola Lara Arruabarrena.

Ex-número 1 do mundo, Jankovic está longe da melhor forma aos 32 anos. Ainda assim, a número 51 do mundo fez 3 sets a 2 sobre a 96.ª do ranking nesta quinta, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Na próxima rodada, a sérvia terá a dura tarefa de encarar a 12.ª cabeça de chave da competição, a também norte-americana Venus Williams.

Se Jankovic teve dificuldade, Safarova atropelou Arruabarrena por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A tenista número 40 do mundo, de 30 anos, confirmou o favoritismo diante da 72.ª do ranking e agora vai encarar a norte-americana Coco Vandeweghe, 20.ª favorita em Indian Wells.

Quem não teve a mesma sorte nesta quinta foi a russa Ekaterina Makarova. A número 36 do mundo foi surpreendida pela espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, a número 105 do mundo vai encarar a sexta cabeça de chave do torneio, a polonesa Agnieszka Radwanska.

PETKOVIC PEGARÁ KERBER - A quinta-feira também definiu a adversária da alemã Angelique Kerber, principal cabeça de chave do torneio depois da desistência de Serena Williams, lesionada. Será sua compatriota Andrea Petkovic, que estreou passando pela norte-americana Vania King.

Petkovic nem precisou jogar uma partida completa para vencer. Depois de passar por King por 6/0 no primeiro set, vencia por 2/0 o segundo quando viu a adversária abandonar. Agora, a número 79 do ranking terá a tarefa extremamente complicada de enfrentar a vice-líder do ranking.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta quinta, a norte-americana Lauren Davis avançou à segunda rodada ao derrotar a suíça Viktorija Golubic em difícil duelo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Agora, ela vai encarar a letã Anastasija Sevastova, 22.ª cabeça de chave.

Naomi Osaka venceu o confronto japonês com Risa Ozaki por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Katerina Siniakova passou pela alemã Mona Barthel em três sets: 4/6, 6/4 e 6/4. Outras tenistas que se classificaram nesta quinta foram a colombiana Mariana Duque-Mariño, a polonesa Magda Linette, a alemã Julia Goerges, a francesa Pauline Parmentier e as norte-americanas Varvara Lepchenko e Shelby Rodgers.

