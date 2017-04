James Hinchcliffe vence etapa de Long Beach da Fórmula Indy

O canadense James Hinchcliffe faturou neste domingo a etapa de Long Beach da Fórmula Indy, a segunda prova da temporada de 2017, disputada em um circuito de rua. O brasileiro Hélio Castroneves, por sua vez, apesar de ter feito a pole position no último sábado, foi apenas o nono colocado.

Após largar na quarta posição, Hinchcliffe teve bom desempenho e venceu com 1s494 de vantagem para o francês Sébastien Bourdais, da Dale Coyne, que havia vencido a primeira etapa da Indy, em São Petersburgo, na Califórnia.

Completou o pódio o norte-americano Josef Newgarden, da Penske, que segurou o experiente neozelandês Scott Dixon no final e garantiu a terceira colocação. O piloto da Chip Ganassi, aliás, liderou parte da corrida, mas acabou em quarto após a equipe errar a estratégia.

O francês Simon Pagenaud, da Penske, o inglês Ed Jones, da Dale Coyne, o colombiano Carlos Muñoz, da Foyt, e o norte-americano Spencer Pigot, da Carpenter, ficaram respectivamente na quinta, sexta, sétima e oitava colocações. Graham Rahal completou a lista dos dez primeiros.

Já Hélio Castroneves teve sua corrida prejudicada após a péssima largada, quando caiu da primeira para a sexta posição. O brasileiro da Penske ainda sofreu uma punição por excesso de velocidade nos boxes, mas acabou em nono.

O outro piloto brasileiro da Indy - Tony Kanaan - teve ainda mais dificuldades. Depois de largar em 11º, o piloto da Chip Ganassi se envolveu em um acidente com o russo Mikhail Aleshin e foi apenas o 15º.

Com os resultados deste domingo, Bourdais manteve a liderança na classificação geral, agora com 93 pontos. Já Hinchcliffe é o segundo com 74 e Simon Pagenaud o terceiro com 71, apenas um a mais do que Scott Dixon, o quarto. Castroneves, por sua vez, é o sexto com 51.

A terceira etapa da Indy será disputada em 23 de abril, no Barber Motorsports Park, em Birmingham, no Alabama.

