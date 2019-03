James Harden joga como MVP e comanda os Rockets em virada sobre os Spurs

Eleito MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) da última temporada da NBA, James Harden fez jus a esse status nesta sexta-feira. O ala-armador do Houston Rockets marcou 61 pontos na vitória da equipe dele sobre o San Antonio Spurs, por 110 a 103, em Houston, nos Estados Unidos.

"Eu sabia que era uma partida importante para nós porque abrimos 3 a 1 nessa série particular", disse Harden depois do jogo em que igualou a maior pontuação dele na carreira. Os Rockets estão em terceiro lugar na Conferência Oeste, com 46 vitórias e 27 derrotas, enquanto os Spurs estão em oitavo, com 42 triunfos e 31 reveses. Caso terminem com o mesmo retrospecto, o confronto direto durante a temporada regular é o primeiro critério de desempate para quem está na mesma divisão (os dois times competem no Sudoeste).

"Quis ser agressivo durante a noite inteira e funcionou", disse astro sobre a estratégia dele. A 3min58 para o fim da partida, os Spurs lideravam o placar por 100 a 94, mas Harden marcou 13 pontos em um espaço de dois minutos, com direito a três bolas de três pontos seguidas. A atuação do "Barba", como é conhecido o ala-armador, ofuscou o bom desempenho coletivo da equipe rival, treinada por Gregg Popovich.

Em segundo lugar no Oeste está o Denver Nuggets, que nesta sexta-feira venceu pela sexta vez seguida, por 111 a 93 contra o New York Knicks, em Nova York. Como de costume, o destaque do time vitorioso foi o Nikola Jokic, que desta vez marcou 21 pontos, pegou 17 rebotes e deu cinco assistências. A equipe do pivô sérvio tem 49 vitórias e 22 derrotas, campanha idêntica à do Golden State Warriors, líder da conferência por causa do confronto direto. O time nova-iorquino tem o pior retrospecto da atual temporada, com 14 triunfos e 59 reveses.

Quem lidera no Leste é o Milwaukee Bucks, que nesta sexta-feira chegou a 54ª vitória em 73 partidas. De volta após se recuperar de lesão, Giannis Antetokounmpo jogou apenas 28 minutos no triunfo por 116 a 87 contra o Miami Heat, tempo suficiente para comandar o time dele com 27 pontos, oito assistências e oito rebotes. A equipe perdedora no duelo está em oitavo lugar na mesma conferência, portanto o confronto pode acontecer na primeira rodada dos playoffs.

Já o Los Angeles Lakers jogou em casa e contou com a atuação sólida de LeBron James (25 pontos, nove rebotes e 14 assistências), mas perdeu por 111 a 106 para o Brooklyn Nets. Com destaque para o armador D'Angelo Russell, o time nova-iorquino está em sétimo lugar no Leste, com 38 vitórias e 36 derrotas, enquanto a equipe californiana tem 31 triunfos e 41 reveses, suficiente para ficar na 11ª colocação no Oeste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 123 x 119 Memphis Grizzlies

New York Knicks 93 x 111 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 108 x 110 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 109 x 116 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 111 x 105 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 116 x 87 Miami Heat

Los Angeles Lakers 106 x 111 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Washington Wizards x Miami Heat

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons

Sacramento Kings x Phoenix Suns