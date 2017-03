James e Cuadrado marcam, Colômbia bate Equador e é vice-líder das Eliminatórias

Com dois marcados já no primeiro tempo, a Colômbia venceu o Equador por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, e assumiu a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 de forma provisória.

O resultado levou a seleção colombiana aos 24 pontos, um à frente do agora terceiro colocado Uruguai, que nesta terça enfrenta o Peru, a partir das 23h15 (de Brasília), em Lima, no fechamento desta 14ª rodada do qualificatório da América do Sul.

Já o Equador, que iniciou a rodada como quinto colocado, caiu para o sexto lugar das Eliminatórias ao estacionar nos 20 pontos e assim saiu da zona de classificação para o Mundial da Rússia.

Os equatorianos, por sinal, serão os próximos adversários da seleção brasileira na 15ª rodada das Eliminatórias, no fim de agosto, no Brasil. Já a Colômbia atuará novamente fora de casa, contra a lanterna Venezuela, para dar novo passo rumo à Copa de 2018.

A vitória colombiana, por sinal, acabou sendo benéfica para o Brasil, líder disparado do qualificatório, que na noite desta terça enfrenta o Paraguai, às 21h45, no Itaquerão, em São Paulo. Este era um dos placares que poderiam fazer com que a seleção se classificasse ao Mundial já nesta terça com uma combinação de resultados. Além deste triunfo, a seleção brasileira precisaria derrotar os paraguaios e ainda contar com uma derrota do Chile para a Venezuela, em Santiago.

No jogo desta terça, os colombianos abriram o placar já aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois de ser lançado pela esquerda, Borja cruzou para James Rodríguez, de forma meio desajeitada e com um pouco de sorte, desviar para o gol em bola que tocou no equatoriano Ayoví e depois rebateu nas costas do meio-campista antes de entrar.

E foi justamente pelo lado esquerdo, em jogada parecida com a do primeiro gol, que a Colômbia ampliou para 2 a 0, aos 33 minutos. Desta vez Cardona fez belo lançamento para James Rodríguez, que recebeu pelo lado esquerdo da grande área e cruzou para Cuadrado, livre, bater de primeira para o gol.

E a vida do Equador ficou ainda mais complicada a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Caicedo deu um carrinho em Aguilar, recebeu o segundo cartão amarelo e consequentemente foi expulso.

Com um homem a mais em campo, a Colômbia administrou a vantagem de 2 a 0 com tranquilidade e ganhou moral para a continuidade das Eliminatórias com este novo passo importante para se garantir na Copa do Mundo de 2018.

