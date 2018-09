Jair Ventura testa Mateus Vital na vaga de Roger no Corinthians

O técnico Jair Ventura realizou na manhã desta quarta-feira o primeiro treino tático de olho no duelo contra o Internacional, no domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade foi a entrada do meia Mateus Vital na vaga do centroavante Roger. A mudança tenta melhorar o desempenho do setor ofensivo. O Corinthians é uma das equipes que menos finaliza a gol na competição e, nos últimos dez jogos, marcou apenas oito gols.

Roger teve desempenho ruim na vitória por 2 a 1 sobre o Sport no último domingo. O centroavante teve duas oportunidades de marcar, mas em ambas foi errado para a bola. Na primeira cabeceou por cima. E, na outra, colocou a perna direita em vez da esquerda no momento da finalização.

Mateus Vital tem entrado bem na equipe nos últimos jogos e costuma dar maior movimentação ao time. Sem Roger, o Corinthians atuará sem um jogador fixo na área. Clayson e Romero devem se revezar entre as pontas e o meio.

No trabalho de quase duas horas desta quarta-feira, outra novidade foi o retorno de Fagner à lateral direita. O jogador foi poupado da última partida por desgaste muscular. O volante Gabriel também treinou entre os titulares na vaga de Ralf, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Corinthians foi escalado com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson. O time atualmente ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileirão, com 33 pontos.