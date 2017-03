Jair Ventura lamenta lesão de Jonas, que desfalca Botafogo e terá joelho operado

O Botafogo sofreu uma importante baixa para a estreia na fase de grupos da Libertadores. Com uma torção no joelho esquerdo, o lateral-direito Jonas vai passar por uma cirurgia e desfalcará o time contra o Estudiantes, nesta terça-feira, às 21 horas, no Engenhão. A previsão de recuperação é de no mínimo 15 dias.

Jonas sentiu a lesão no confronto contra o Volta Redonda, na última quinta-feira, em confronto válido pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O problema, contudo, é mais grave do que se imaginava. Sem poder contar com o lateral, o técnico Jair Ventura fez mistério sobre o possível time titular para esta terça.

"O Jonas está fora do jogo e vai passar por uma cirurgia. Só na cirurgia poderão saber o grau da lesão. Perdemos um companheiro. Acho que é uma cirurgia simples e ele pode voltar em 15 dias", afirmou o comandante, para depois evitar confirmar o substituto do jogador. "Pode ser o Marcelo, pode ser o Marcinho, pode ser o Victor Luís na direita, colocando o Gilson na esquerda, pode ser o Fernandes e pode ser até o Pimpão", despistou.

Dos nomes citados, Marcinho é o único que não atuaria improvisado. Ainda assim, Jair preferiu esconder o substituto. Mesmo com suspense, o treinador disse o que espera da equipe dentro de campo diante do Estudiantes nesta terça.

"Jogo coletivo, intensidade, entrega, coletividade... Esse é o nosso time. Organizado, mesmo sofrendo gols. É uma equipe que vai lutar sempre até o último minuto. Podemos ganhar ou perder, mas quando você aumenta sua intensidade tem mais chances de vencer. Essa é a nossa cara", ressaltou.

No palco do duelo, o Botafogo realizou nesta segunda-feira o último treino antes do jogo contra o time argentino. Completam o Grupo 1 da Libertadores o Barcelona de Guayaquil e o Atlético Nacional, que também se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Equador, no fechamento da primeira rodada desta chave.

