Jair poupa quatro titulares e mantém dúvida na escalação do Corinthians

O Corinthians deve entrar em campo com um time misto para enfrentar o América Mineiro no sábado, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jair Ventura não confirmou a escalação, mas na lista de 22 jogadores relacionados, quatro titulares do duelo contra o Flamengo ficaram de fora: o lateral-direito Fagner, com fibrose na coxa esquerda, além do lateral-esquerdo Danilo Avelar, do volante Douglas e do meia Jadson, todos esses com desgaste muscular.

Devem entrar, respectivamente, Gabriel, Carlos Augusto, Araos e Pedrinho. Este último foi o herói da classificação para a final da Copa do Brasil ao marcar no segundo tempo o gol da vitória sobre o Flamengo por 2 a 1.

O meia Mateus Vital foi relacionado, mas é a principal dúvida na formação titular. Isso porque o jogador pediu para sair no segundo tempo do duelo de quarta-feira por cansaço. Pode ser que fique como opção para o segundo tempo e o centroavante Roger ganhe uma nova oportunidade.

Roger ficou na reserva no último jogo do Brasileirão, no empate contra o Inter por 1 a 1, no domingo, e não pôde ser inscrito na Copa do Brasil porque defendeu a equipe colorada no início do torneio.

Se Jair optar por seu retorno, o time muda a maneira de atuar e terá um jogador de referência na área. Caso mantenha Vital, a equipe mantém o esquema dos dois últimos jogos, com quatro jogadores de movimentação no ataque.

O Corinthians ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileiro com 34 pontos, a oito de distância do G6. A principal preocupação da equipe, no entanto, está na decisão da Copa do Brasil. Nos dias 10 e 17 de outubro, o time alvinegro enfrentará o Cruzeiro. O segundo jogo será na Arena Corinthians.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Walter e Caíque.

Laterais - Carlos Augusto e Mantuan.

Zagueiros - Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon.

Meio-campistas - Gabriel, Ralf, Thiaguinho, Rodrigo Figueiredo, Pedrinho, Danilo, Mateus Vital e Araos.

Atacantes - Matheus Matias, Roger, Sergio Díaz, Romero e Clayson.