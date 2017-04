Jair descarta barrar Camilo do Botafogo na quinta e garante: 'Será escalado'

O técnico Jair Ventura acabou com a polêmica e negou que barrará o meia Camilo do Botafogo na partida diante do Atlético Nacional, nesta quinta-feira, na Colômbia, pela Libertadores. Na semana passada, foi levantada a possibilidade de o treinador tirar o jogador da equipe, o que inclusive teria o deixado revoltado, mas Jair bancou a permanência de seu camisa 10.

"Tive uma conversa normal com ele, não aconteceu nada. Acho que se precipitaram antes de perguntar e fizeram uma onda maior do que ela era. O Camilo é diferenciado, meu camisa 10, é importante em qualquer posição em campo. Falaram que ele ia ser barrado. Será que o Camilo joga? Vocês já o tiraram do time uma vez. Vai ser escalado. Se ele for barrado, me cobra", declarou na Colômbia.

Durante um treino na semana passada, Jair foi flagrado conversando com Camilo. Foi noticiado que o treinador estava explicando os motivos de barrar o jogador, que não vem rendendo como no ano passado, muito em função de ter que atuar mais aberto, como ponta, enquanto Montillo ocupa o setor central do meio de campo. O técnico, no entanto, negou que este tenha sido o teor da conversa.

Por isso, Camilo deverá estar em campo nesta quinta contra o Atlético Nacional, pela segunda rodada do Grupo 1. Jair não confirmou a equipe, mas admitiu que já sabe quem escalará e celebrou as experiências realizadas no Campeonato Carioca.

"Esse ano nós tivemos duas competições importantes e demos uma rodagem para os atletas. Confiamos muito nos demais jogadores e todos estão preparados. Temos que jogar para vencer o jogo", comentou Jair.

