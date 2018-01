Jailson e Thiago Santos brilham, e Palmeiras bate Red Bull Brasil de virada

O Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista graças a uma vitória construída por dois heróis discretos. Se não fosse pelo goleiro Jailson e pelo volante Thiago Santos, autor dos dois gols do time nos 2 a 1 sobre o Red Bull Brasil, nesta quinta-feira, o time teria deixado o Allianz Parque bastante decepcionado.

O goleiro foi fundamental ao defender um pênalti no segundo tempo e o volante virou goleador. Thiago Santos marcou dois gols pela primeira vez em um jogo - foi o 99º com a camisa do Palmeiras -, levando o time vencer o duelo ao seu estilo, com dedicação e sem grandes virtudes técnicas.

Após ter vencido as duas primeiras partidas, o Palmeiras se encontrou em 2018, diante de um rival complicado, com a impaciência. O time teve um primeiro tempo ruim, ao sair atrás no placar aos 23 minutos e também por construir poucas chances de gol. A lentidão em criar e o excesso de passes laterais provocaram um ambiente de insatisfação da torcida no estádio, com os jogadores ansiosos em campo por quererem reagir logo.

Entre o gol de Deivid, para o Red Bull Brasil, e o empate, no último lance do primeiro tempo, o Palmeiras penou com o nervosismo. A equipe não conseguia se organizar e parecia estar tomada pela angústia até ser salva por uma jogada de bola parada. Lucas Lima cobrou falta para Thiago Santos igualar, de cabeça, em impedimento não assinalado pela arbitragem, dando a chance para o jogo recomeçar na etapa final de forma mais tranquila.

A igualdade no placar não representou um domínio simultâneo. Na verdade, o jogo continuou parecido ao do primeiro tempo e com características que lembravam o ano passado. Borja, muito isolado no ataque, errava domínios de bola e era vaiado como em 2017, e, como nos piores momentos da última temporada, a equipe parecia indecisa com a bola nos pés.

O segundo tempo avançava e colocava o Palmeiras diante dos seus defeitos. O time já tinha como obstáculos as falhas de organização, a ansiedade em ganhar e, para piorar, teve um pênalti marcado contra, aos 30 minutos. O goleiro Jailson justificou a titularidade ao defender o chute de Rodrigo Andrade e também o rebote.

Nervoso pelo erro, o jogador do Red Bull Brasil acabou expulso depois e permitiu ao Palmeiras crescer. Se a técnica faltava em uma noite sem inspiração, restava insistir. Assim, aos 42 minutos da etapa final, Thiago Santos apareceu na área para concluir um cruzamento e garantir a vitória.

Com nove pontos, o Palmeiras lidera o Grupo C do Paulistão e voltará a jogar no domingo, fora de casa, contra o Bragantino. Já o Red Bull Brasil, terceiro do Grupo D com dois pontos, vai receber o Linense, no Moisés Lucarelli, na segunda-feira.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 RED BULL BRASIL

PALMEIRAS - Jailson; Mayke, Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Thiago Santos, Tchê Tchê (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Keno (Willian), Dudu e Borja (Guerra). Técnico: Roger Machado

RED BULL BRASIL - Julio César; Nininho, Ewerton Páscoa, Thiago Alves (Anderson Marques, depois Doriva) e Breno Lopes; André Castro, Eder, Rodrigo Andrade, Deivid (Éverton Silva) e Éder Luís; Edmilson. Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Deivid, aos 23, e Thiago Santos, aos 47 minutos do primeiro tempo. Thiago Santos, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Nininho, Thiago Santos, Victor Luís, Rodrigo Andrade, Júlio César, Eder.

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Andrade.

RENDA - R$ 1.520.285,80.

PÚBLICO - 26.559 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.