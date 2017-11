Jadson luta para se recuperar para o último jogo do Corinthians no Brasileirão

Na reapresentação do Corinthians após dois dias de folga, o técnico Fábio Carille teve de administrar ausências importantes. O zagueiro Balbuena, os meias Rodriguinho e Jadson não treinaram no gramado do CT Joaquim Grava nesta quarta-feira - o último se apresentou com bolsas de gelo no tornozelo. Além disso, Guilherme Arana, que viaja nos próximos dias para a Espanha para acertar sua transferência para o Sevilla, também não foi a campo.

Jadson afirmou que ainda não sabe se vai atuar diante do Sport, domingo, na Ilha do Retiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não sei ainda o que o professor Carille decidiu. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Mas se ele contar com minha presença, todo mundo vai estar pronto para ajudar a equipe. Vamos ver nas questões clínicas, conversar com os médicos. Estou com os dois tendões inflamados, mas, se eu tiver bem, vou para o jogo", disse o camisa 10 em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Com os desfalques, Carille comandou uma atividade com 19 jogadores de linha: nove contra nove e Jô como curinga. Independentemente da escalação, Jadson afirma que o Corinthians vai entrar para buscar a vitória, mesmo com o título brasileiro já conquistado.

"Jogo importante, muito mais para o Sport do que para a gente. Estão em uma situação de vida ou morte, mas a gente tem que, independente de quem vá lá jogar, entrar sério, conseguir os três pontos. Tem outras equipes lutando contra a queda e não queremos complicar ninguém, queremos fazer um jogo justo. Que vença o melhor", disse Jadson.

O Corinthians volta a treinar nesta quinta-feira, quando o treinador poderá definir o time da última rodada. Clayson, Marquinhos Gabriel, Maycon e Camacho estão suspensos para a rodada final do Brasileirão.