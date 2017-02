Jadson faz primeiro treino e já ouve piadas dos jogadores no Corinthians

Jadson foi a principal novidade do treino do Corinthians nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. O meia, que será apresentado oficialmente como reforço na sexta, já havia feito atividade na academia, mas foi pela primeira vez para o gramado, onde fez trabalho físico e foi alvo de brincadeiras dos novos companheiros.

Durante o aquecimento, Jadson chegou a dar alguns chutes na bola, mas quando o treinamento teve início, os reservas foram fazer um treino tático, os titulares da partida contra a Caldense fizeram um regenerativo e ele teve que fazer exercícios e correr em torno do gramado.

"No aquecimento, ele estava treinando com bola com os outros jogadores e depois tiraram ele. A gente ficou brincando com ele e falamos que ele achou que ia treinar com bola já. Calma, ele vai ter que suar muito para estar no mesmo nível que os outros", brincou o meia Rodriguinho.

Apelidado de "Baixola" pelos companheiros, desde sua primeira passagem pelo clube, Jadson brincou com os jogadores e mostrou um rápido entrosamento, mesmo com os atletas com quem ele não havia jogado ainda, como o atacante Jô. Como está sem jogar desde outubro, o meia está um pouco acima do peso e precisará de cerca de um mês para ter condições de jogo.

Outra novidade no treino foi a presença de Kazim no treino junto com os demais atletas. Recuperado de dores na coxa direita, ele chegou a fazer atividades no gramado, mas não havia trabalhado com o grupo. Apesar da recuperação, ele ainda não é nome certo para a partida contra o Santo André, sábado, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista.

Os garotos Mantuan, Carlinhos e Pedrinho se reapresentaram, após a disputa da Copa São Paulo, mas não apareceram no gramado. O trio, que não está inscrito no Campeonato Paulista, participou de exames na parte interna do CT e pode aparecer no gramado durante o treino que será realizado nesta sexta-feira pela manhã, na última atividade antes do confronto com o Santo André.

