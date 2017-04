Jadson e Rodriguinho treinam e devem atuar pelo Corinthians neste domingo

O técnico Fábio Carille deve escalar o Corinthians completo para a partida diante do Botafogo, neste domingo, no Itaquerão. Os meias Jadson e Rodriguinho eram as maiores dúvidas, mas treinaram no encerramento da preparação e devem entrar em campo no confronto de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Jadson e Rodriguinho eram dúvidas por causa de dores. O primeiro sofria com um incômodo muscular, enquanto o segundo tem suspeita de tendinite no joelho esquerdo. Carille não confirmou a escalação, mas havia indicado que levaria os dois jogadores a campo se eles estivessem com condições físicas.

Com isso, o Corinthians deve ter apenas uma mudança em relação à equipe que venceu a Universidad de Chile na última quarta-feira, pela Sul-Americana. O lateral Fagner, que estava suspenso naquela partida, volta na vaga de Léo Príncipe.

Sem maiores mistérios, a tendência é que o Corinthians seja escalado no domingo com o time considerado ideal por Carille: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

As novidades, então, devem ficar no banco de reservas, já que os meias Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel se recuperaram de lesões e foram relacionados. Pior para Guilherme, que foi preterido e não vai para a partida.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Marciel

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos, Paulo Roberto e Camacho

Meias: Jadson, Rodriguinho, Pedrinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Jô, Romero, Clayton e Léo Jabá

Veja Também

Comentários