Jack Sock vence, elimina Zverev e avança à semifinal do ATP Finals

O norte-americano Jack Sock surpreendeu nesta quinta-feira e garantiu vaga nas semifinais do ATP Finals, que está sendo disputado em Londres. O cabeça de chave número 8 derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, eliminou o rival e selou a classificação.

Sock bateu o terceiro cabeça de chave para conseguir a surpreendente classificação. Afinal, o norte-americano era o último favorito do torneio, mas além de Zverev, derrotou também o croata Marin Cilic e só foi batido por Roger Federer.

Com duas vitórias e uma derrota, o norte-americano fez o suficiente para se classificar como segundo colocado do Grupo Boris Becker, atrás somente de Federer, que manteve os 100% de aproveitamento.

Sock soube resistir às investidas de Zverev em seu serviço para fechar o primeiro set e largar na frente. Mas na segunda parcial, o alemão encontrou caminhos para buscar duas quebras e deixou tudo igual.

No set de desempate, Zverev começou melhor novamente e chegou a largar com uma quebra de vantagem. Mas na hora de fechar o confronto, o alemão passou a errar demais e permitiu a virada do norte-americano.

Com isso, resta apenas uma vaga em aberto nas semifinais do ATP Finals. Além de Federer e Sock, o búlgaro Grigor Dimitrov já se garantiu no Grupo Pete Sampras. O austríaco Dominic Thiem encara o belga David Goffin em confronto direto nesta sexta-feira. Quem vencer, avança.

DUPLAS - Na chave de duplas, o norte-americano Ryan Harrison e o australiano Michael Venus garantiram vaga nas semifinais, assim como o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers. Harrison e Venus derrotaram nesta quinta o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau em dois sets: 6/3 e 7/6 (7/5). Já Kontinen e Peers fizeram 2 sets a 1 no sul-africano Raven Klaasen e no norte-americano Rajeev Ram, com parciais de 6/2, 1/6 e 10/8.