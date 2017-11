Já classificado, Arsenal perde para o Colônia; Nice vence com dois de Balotelli

O Colônia surpreendeu o Arsenal nesta quinta-feira e se manteve vivo na briga pela classificação à próxima fase da Liga Europa. Na Alemanha, os donos da casa aproveitaram o desinteresse do já classificado adversário e conquistaram três pontos com a importante vitória por 1 a 0.

O resultado levou o Colônia à segunda posição do Grupo H, com seis pontos, mesmo número do Estrela Vermelha, que empatou nesta quinta com o BATE Borisov, fora de casa, por 0 a 0. Colônia e Estrela Vermelha disputam a última vaga da chave na última rodada. Em caso de empate, o BATE pode passar se vencer o Arsenal fora de casa.

Apesar da vaga garantida, o Arsenal foi dono do primeiro tempo e perdeu diversas chances. Logo com um minuto, Welbeck exigiu grande defesa de Timo Horn. O goleiro ainda apareceu novamente para impedir gol de Wilshere, e Coquelin quase marcou em chute que passou rente à trave.

O Colônia respondeu com boa jogada de Córdoba, que acertou belo chute de fora da área e exigiu defesa de Ospina. Mas a principal oportunidade foi mesmo do Arsenal. Aos 29 minutos, Coquelin recebeu na área pelo lado esquerdo e encheu o pé mesmo com pouco ângulo, acertando a trave.

O Colônia reagiu no segundo tempo e assustou aos 14 minutos com Guirassy, que bateu da entrada da área e parou em Ospina. Mas logo depois, saiu o gol. O mesmo Guirassy tabelou com Jojic pela esquerda e foi derrubado por Debuchy. Ele foi para a cobrança e balançou a rede.

Imediatamente, o Arsenal cresceu e voltou a dominar. Wilshere teve duas oportunidades em sequência, mas parou em Horn e na própria falta de mira. Giroud, aos 30, também finalizou mal. E aos 44, Nelson fez grande jogada, costurou a defesa do Colônia e bateu. Horn evitou o golaço e garantiu o triunfo.

BALOTELLI BRILHA - Pelo Grupo K, o Nice contou com o talento de Mario Balotelli para vencer e garantir vaga na próxima fase. O italiano marcou os dois primeiros gols do triunfo por 3 a 1 sobre o Zulte-Waregem, na França. Hamalainen descontou para os belgas, mas Aoutsa selou o placar.

O resultado levou o Nice a nove pontos, na segunda colocação da chave, sem poder ser ultrapassado pelo próprio Zulte-Waregem, que tem quatro, e o Vitesse, que chegou a dois ao empatar com a Lazio por 1 a 1. O time italiano, já classificado, foi a 13 pontos e confirmou a ponta da chave.

OUTROS RESULTADOS - No Grupo L, Zenit e Real Sociedad estão classificados. O time russo recebeu o Vardar Skopje e venceu por 2 a 1, enquanto os espanhóis bateram o Rosenborg por 1 a 0, na Noruega. Já na chave G, as vagas ficaram com Steaua Bucareste e Viktoria Plzen. Nesta quinta, o Steaua visitou o Viktoria Plzen e caiu por 2 a 0. Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva, o Lugano foi eliminado.

No Grupo I, o Red Bull Salzburg está classificado após bater o Vitória de Guimarães por 3 a 0, em casa. Konyaspor e Olympique de Marselha, que disputam a outra vaga, empataram em 1 a 1. Já na chave J, o Östersunds bateu o Zorya por 2 a 0 e garantiu vaga, enquanto o Athletic Bilbao se aproximou da classificação ao passar pelo Hertha Berlin por 3 a 2.