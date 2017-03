ITF quer que jogos da Copa Davis sejam de melhor de três sets

Disputada há 117 anos, a Copa Davis pode enfim admitir o fim das longas partidas de cinco sets. Nesta quinta-feira, o Conselho Diretor da Federação Internacional de Tênis (ITF) aprovou que o torneio seja disputado com jogos com melhor de três sets. As mudanças precisam ser confirmadas pela assembleia geral da ITF para entrar em vigor.

Desde sua criação, em 1900, a Copa Davis tem seus jogos decididos em melhor de cinco sets, como acontece em torneios de Grand Slam. Para piorar, a Davis ainda tem o chamado "quinto set longo", que determina que o último set de uma partida só acabe quando um tenista abrir dois pontos de vantagem sobre o rival, a partir de seis, se tie-break.

Por causa disso, um jogo entre o argentino Leonardo Mayer e o brasileiro João Souza, o Feijão, na Copa Davis de 2015, durou incríveis 6 horas e 42 minutos. Em 2013, um duelo de duplas entre os checos Tomas Berdych e Lukas Rosol e os suíços Marco Chiudinelli e Stan Wawrinka durou mais de sete horas.

A ITF não foi clara se vai instituir o tie-break no quinto set dos jogos da Davis, mas indicou isso ao afirmar que as mudanças a serem votadas na assembleia geral incluem "revisão no formato dos jogos" da Davis e da Fed Cup, cujas partidas já são em melhor de três sets.

As recomendações serão votadas pela assembleia geral da ITF em agosto, em reunião em Taiwan. No ano passado, a entidade já havia aberto mão do set longo nos Jogos Olímpicos, quando as partidas têm até três sets, com exceção da final masculina.

