Itália e Espanha vencem fora de casa no encerramento do Grupo G das Eliminatórias

A Itália venceu a Albânia por 1 a 0 nesta segunda-feira, em Escodra, no encerramento do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O placar apenas confirmou a seleção italiana na vice-liderança da chave, vencida pela Espanha, que bateu Israel, também fora de casa, pelo placar mínimo.

Os italianos chegaram aos 23 pontos, cinco a menos que a pontuação obtida pelos espanhóis. Já os albaneses ficaram em terceiro lugar com 13, enquanto que os israelenses terminaram o qualificatório em quarto, com 12. Macedônia e Liechtenstein, que duelaram nesta segunda-feira com goleada dos macedônios por 4 a 0 - foram os dois últimos colocados da chave.

Em um jogo que serviu apenas para que os dois selecionados cumprissem tabela, os italianos tiveram muitas dificuldades diante da Albânia desde o início. O duelo teve poucos lances de gol, especialmente no primeiro tempo. O primeiro lance de perigo foi protagonizado pelo atacante Ciro Imobille, atualmente na Lazio, aos 20 minutos. O jogador recebeu na área, mas se atrapalhou na tentativa de dominar e ficou sem ângulo. Mesmo assim, conseguiu chutar para a defesa do goleiro Berisha.

Os italianos levariam perigo novamente aos 45 minutos, quando Imobille recebeu lançamento do zagueiro Bonucci, dominou dentro da área e disparou para o gol. Mas o atacante errou o alvo. Foi a última jogada da primeira etapa.

No segundo tempo, o panorama da partida não se alterou. Os dois times pareciam não ter muita gana em busca da vitória. Mas foi a Albânia quem teve a primeira chance de abrir o placar. Aos 18 minutos, o atacante Grezda recebeu a bola, puxou para o meio e chutou com muito efeito. Mas o goleiro Buffon, atento, conseguiu espalmar e a zaga tirou o perigo colocando a bola pela linha de fundo.

O time italiano, apesar de parecer descompromissado, seguiu avançando e conseguiu abrir o marcador aos 27 minutos com o meia Candreva, que joga na Internazionale. O meio-campista se aproveitou de um cruzamento da esquerda que passou pela defesa, ficou frente a frente com Berisha e chutou forte, de perna direita, para fazer o gol.

A Albânia ainda tentou assustar Buffon e até teve uma oportunidade no lance seguinte ao gol da seleção visitante, mas foi só. A partida se encaminhou para o fim sem que ambos as equipes proporcionassem outros lances emocionantes.

Agora, a Itália aguardará o sorteio que será realizado pela Fifa no próximo dia 17 para conhecer o seu adversário na repescagem das Eliminatórias. Serão quatro mata-matas com os oito melhores segundos colocados da fase de grupos. Os jogos serão disputados no mês de novembro.

Já a Espanha, campeã da chave e que havia garantido a classificação na rodada anterior, também jogou sem grandes expectativas diante da seleção israelense e venceu por 1 a 0. O gol espanhol foi marcado pelo meio-campista Illarramendi. Aos 30 minutos do segundo tempo, o jogador da Real Sociedad aproveitou uma rebatida da defesa israelense após cobrança de escanteio e soltou uma bomba de fora da área, com muito efeito, que venceu o goleiro Harush.

A Espanha ainda teve um gol anulado aos 43 minutos. O meia Isco - em grande fase no Real Madrid - deu belo passe para o atacante Callejón (do Napoli) na direita. O atacante, ao invés de bater para o gol, preferiu tocar para o meia Asensio, que, em melhor condição, tocou para as redes. Mas o jogador estava impedido e o gol foi anulado.

