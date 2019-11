Ismac-MS tem melhor campanha de todos os tempos na Série A do Futebol de 5

Campo Grande (MS) – Missão cumprida. Esse é o pensamento da equipe de futebol de 5 do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac), de Campo Grande-MS, após encerrar em sétimo lugar na Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 – Série A 2019.

Esta é a melhor colocação de todos os tempos do representante de Mato Grosso do Sul na elite da modalidade. A competição para atletas com deficiência visual, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), ocorreu de 28 de outubro a 3 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo-SP, e reuniu 12 equipes.

A participação da agremiação campo-grandense na 9ª edição do certame nacional teve apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Campeão da Série B em 2018, a sétima colocação neste ano garantiu a permanência do Ismac na divisão principal, feito inédito até então. Todas as vezes em que a equipe de Campo Grande subiu à Série A, não conseguiu se firmar.

Equipe de futebol de 5 do Ismac

O Ismac foi eliminado nas quartas de final pela Associação Gaúcha de Futebol para Cegos (Agafuc), que defendia o título e, por fim, conseguiu o tricampeonato nesta edição. O time sul-mato-grossense teve boa atuação e segurou até onde pôde o empate sem gols. No entanto, após insistência, o adversário encontrou o caminho da baliza a instantes do término do duelo: 1 a 0.

O goleiro e um dos líderes da equipe de Campo Grande, Éric Montenegro, fez uma avaliação positiva da histórica campanha na Série A. “O Ismac fez um jogo excepcional contra a equipe gaúcha nas quartas. Eles são os melhores do mundo, base da seleção brasileira. Nossa campanha teve como objetivo ficar entre os oito melhores e, claro, permanecer na primeira divisão. Saímos de cabeça erguida e felizes com nossa atuação. Continuaremos na luta, no ano que vem tem mais”.

Além de erguer a taça da Série B em 2018, o Ismac ficou em segundo lugar no Campeonato Regional Centro-Norte de Futebol de 5 no mesmo ano e conseguiu o título na edição de 2019, em Trindade-GO.

O Ismac foi a São Paulo-SP com os seguintes atletas: Gabriel, Éric, David Ivo, Ataualpa, Fernando, Antonio Pereira, Evelio Pavón, Marquinhos, Rodrigo Felix, Alejandro Mosson. Técnico: Gilson Kamiya. Chamador: Marcos Cabrera.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Divulgação