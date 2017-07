Isaquias Queiroz leva prata nos 200m no Mundial Sub-23

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz faturou mais uma medalha no Mundial de Canoagem Velocidade Júnior e Sub-23, em Pitesti, na Romênia. Neste domingo, ele conquistou a prata na prova do C1 200 metros sub-23. No sábado, o atleta havia levado o ouro na categoria C1 1000m.

"Eu estou feliz pelo resultado, pois foi o esperado. Hoje saí um pouco atrás e no final subi o máximo que eu podia, ficando com a medalha de prata. Na volta para casa continuo mantendo meu foco em agosto, quando teremos o mundial principal, sabendo que eu vim para cá para pegar o ritmo de competição. Vamos pra cima!", disse Isaquias.

No sábado, o atleta de 23 anos faturou o ouro pela primeira vez neste Mundial, que, curiosamente, disputa pela última vez. No Rio de Janeiro, no ano passado, ele brilhou nos Jogos Olímpicos ao conquistar três medalhas - duas pratas e um bronze. Agora o desafio será o Mundial, adulto, na República Checa, em agosto.

Em outros resultados em Pitesti, neste domingo, Jacky Godmann foi o quarto colocado na final do C1 200m Júnior. E Marcos Scolaro, também no júnior, terminou em segundo lugar a final C do caiaque, também nos 200m.

No sub-23, Bruna Domingues ficou em sétimo lugar na final B do K1 200 metros e Gilmar Junior obteve a sétima posição na final C no K1 Masculino da mesma distância.

