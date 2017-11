Irving brilha, Celtics bate Hawks e ganha a 9ª seguida; Warriors supera o Heat

Impulsionado principalmente por uma grande atuação de Kyrie Irving, o Boston Celtics venceu o Atlanta Hawks por 110 a 107, fora de casa, em um dos três jogos da rodada da noite desta segunda-feira da NBA. O astro marcou 35 pontos, foi o cestinha do duelo e liderou a equipe de Massachusetts rumo ao seu nono triunfo consecutivo nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Essa foi a melhor marca de Irving pelo Celtics, que ele passou a defender após deixar o Cleveland Cavaliers após o final da edição anterior da competição. Além dos 35 pontos, o armador ajudou a sua nova equipe com sete assistências e três rebotes.

Com o resultado, o time de Boston passou a ostentar nove vitórias e duas derrotas na liderança da Conferência Leste e abriu vantagem sobre o Detroit Pistons, que acumula sete triunfos e três revezes na segunda colocação.

O Celtics ainda contou com boas atuações de Jayson Tatum, com 21 pontos e oito rebotes, e Al Horford, que brilhou contra a sua ex-equipe ao marcar 15 pontos, pegar dez rebotes e distribuir nove assistências.

Pelo lado do Hawks, que na rodada anterior da NBA havia surpreendido o Cleveland Cavaliers, o alemão Dennis Schroder voltou a se destacar com 23 pontos e seis assistências, enquando Dewayne Dedmon e Marco Belinelli fizeram 19 pontos cada. Porém, o trio não conseguiu evitar a nona derrota em 11 jogos da equipe de Atlanta, que amarga a lanterna da Conferência Leste.

WARRIORS TAMBÉM VENCE - Ainda sem conseguir mostrar a grande força que exibiu na campanha do título da temporada passada da NBA, o Golden State Warriors bateu o Miami Heat por 97 a 80, em casa, e acumulou a sua oitava vitória em 11 jogos nesta edição da competição. Assim, voltou a colar no Houston Rockets, líder da Conferência Oeste, que tem o mesmo retrospecto e está à frente da equipe de Oakland nos critérios de desempate.

Apesar do triunfo neste outro duelo da rodada desta segunda-feira à noite, o Warriors apresentou muitos erros ofensivos, principalmente cometidos pelos astros Stephen Curry e Klay Thompson. Porém, Kevin Durant, cestinha com 21 pontos, e Draymond Green, com 18, conseguiram se destacar um pouco no ataque. Curry fez 16 pontos e Thompson colaborou com mais 13, mas o aproveitamento destes dois últimos foi ruim.

Famoso pela mão certeira nos tiros de longa distância, Curry desta vez acertou apenas dois de nove tentativas da linha dos três pontos, sendo que converteu somente cinco de 19 arremessos de quadra. Thompson, por sua vez, encestou três de oito bolas da linha dos três e errou dez dos 15 arremessos de quadra que arriscou.

Durant também não teve um aproveitamento ofensivo dos melhores, mas, além dos 21 pontos que marcou, ajudou a sua equipe com oito rebotes e seis assistências, enquanto Green esteve muito próximo de contabilizar um "double-double" ao pegar nove rebotes.

Pelo lado do Heat, James Johnson, com 21 pontos, e Goran Dragic, com 19, foram os autores de metade da pontuação total do time visitante, mas ficaram longe de evitar esta que foi a sexta derrota do time em dez partidas, retrospecto que deixa a equipe da Flórida na 13ª e antepenúltima posição da Conferência Leste.

FIM DO JEJUM - No outro confronto disputado na rodada da noite desta segunda-feira, o Brooklyn Nets derrotou o Phoenix Suns por 98 a 92, fora de casa, e alcançou a 11ª posição do Leste, também com quatro vitórias em dez jogos. Já o time do Arizona sofreu o seu sétimo revés em 11 confrontos e com isso ocupa o 13º lugar do Oeste.

O triunfo como visitante também significou o fim de um jejum do Nets, que vinha de quatro derrotas consecutivas. Para voltar a ganhar, o time foi liderado principalmente por D'Angelo Russell, autor de 23 pontos e oito assistências, enquanto TJ Warren foi o cestinha dos anfitriões, com 20 pontos, e ainda pegou nove rebotes.

