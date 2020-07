Irresistível, Atalanta goleia Brescia por 6 a 2 e chega a 93 gols no Italiano

Com 6 a 1 de vantagem, o Atalanta, que já marcou 93 gols no Italiano - (Foto: Reprodução)

Dono do futebol mais vistoso da atualidade, o Atalanta goleou o Brescia, por 6 a 2, nesta terça-feira, em jogo de abertura da 33.ª rodada do Campeonato Italiano. Com três gols do habilidoso Pasalic, o time de Bérgamo chegou aos 70 pontos, em segundo lugar, ultrapassando momentaneamente Inter e Lazio (cada equipe tem 68 pontos) e ficando atrás apenas da líder Juventus, a cinco jogos do final da competição.

Antes de completar dois minutos de jogo, a bola já estava no gol do Brescia, penúltimo colocado na classificação com apenas 21 pontos, dois à frente do SPAL. Pasilic surgiu como um raio dentro da área adversária e bateu colocado para abrir o placar.

Como gosta de jogar, mas deixa o adversário jogar, o Atalanta proporcionou espaços para o Brescia atacar. Com isso, Torregrossa, lançado pela direita, usou bem a perna esquerda para igualar: 1 a 1.

A goleada começou a ser construída quando o Atalanta marcou mais três gols em cinco minutos. De Roon, aos 25, mostrou habilidade para bater de primeira, após cruzamento da esquerda. Aos 28, Malinoviskyi acertou um belo chute de fora da área: 3 a 1. E aos 30, Zapata completou de peixinho, mais uma bola que veio do lado esquerdo.

No segundo tempo, o time do Atalanta diminuiu o ritmo. Só Pasalic continuou em busca de mais gols. E ele só precisou de dois toques na bola dentro da bola para marcar mais duas vezes. Uma aos dez e outra aos 13.

Com 6 a 1 de vantagem, o Atalanta, que já marcou 93 gols no Italiano, baixou a guarda e sofreu um segundo gol, aos 38 minutos, com Spalek. Uma pena o Gewiss Stadium estar vazio para esta grande apresentação.