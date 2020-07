International Board autoriza extensão da regra de 5 trocas na próxima temporada

A International Board (IFAB, na sigla em inglês), organismo que regula as leis do futebol, anunciou nesta quarta-feira que aprovou a extensão do prazo para a possibilidade de se realizar até cinco substituições por jogo na próxima temporada, que vai terminar em agosto de 2021. A decisão de aplicar esta medida temporária ficará a critério de cada país.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela IFAB, o pensamento é que assim será mais seguro manter a integridade física dos jogadores e o nível dos jogos. A razão principal é a emenda à lei 3 das regras do futebol: o impacto nos atletas e o seu bem estar.

Como justificativa para a manutenção das cinco substituições está o apertado calendário que todas as ligas europeias terão na temporada 2020/2021, tendo em vista que vão começar mais tarde por causa da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus. Aliado a isso haverá a Eurocopa e a Copa América, que deveriam ser disputadas neste ano, em junho de 2021.

Assim, segue mantida a possibilidade de realizar cinco substituições, mas os treinadores dispõem apenas de três interrupções durante a partida para isso. As alterações feitas no intervalo não contam para esse número.