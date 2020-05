Internacional instala 'estação de sanitização' na entrada do CT

Nesta terça-feira, o Internacional instalou uma "estação de sanitização" na entrada do CT Parque Gigante, em Porto Alegre - (Foto: Divulgação)

Em sua quarta semana de treinos, após a paralisação das competições, o Internacional segue anunciando medidas para diminuir o risco de eventuais contágios por covid-19 em seu elenco. Nesta terça-feira, o clube gaúcho instalou uma "estação de sanitização" na entrada do CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Trata-se de uma espécie de túnel pelo qual passam os jogadores enquanto são atingidos por um spray com desinfetantes. De acordo com o clube, o produto é aprovado pela Anvisa e não prejudica a pele. E elimina microrganismos, como o novo coronavírus, que possam estar na roupa, calçados e acessórios dos atletas, membros da comissão técnica e outros funcionários do clube.

A partir desta terça, todos precisam passar pelo túnel para entrar no centro de treinamento. Quando a pessoa entra na estação, um sensor faz o acionamento automático do spray e uma névoa toma conta do local por alguns segundos.

"É mais uma medida de precaução. Todos os jogadores passarão antes de fazer as avaliações cotidianas de temperatura e oximetria. É algo a mais para nos auxiliar, bom para termos uma segurança maior já que eles vêm de um ambiente externo", explicou o médico Carlos Poisl.

TREINO - Após estrear a estação de sanitização, o elenco colorado voltou aos trabalhos na manhã desta terça. O grupo se concentrou em atividades da parte técnica, como troca de passes e lançamentos, seguidos de um trabalho de posse de bola e finalizações. Os jogadores voltam ao treino nesta quarta-feira.